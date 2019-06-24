Muzda baba, oğul, torun sistemi

Adana’da göreve başladığından bu yana özellikle seracılığın yaygınlaştırılması için büyük çaba gösteren Vali Mahmut Demirtaş, ekonomi gazetecilerine muz serası hakkında bilgiler verdi.



Kentteki tarım sektörünün önemli bir ivme kazanacağına inandığını söyleyen Vali Demirtaş, "Isı, rüzgar parametrelerine göre kendi kendini açıp kapayan, gerekirse içerden nem ayarını ve sulamasını yapan, tam otomasyonlu bir sisteme sahibiz ve şu ana kadar yaklaşık yüzde 10-15 civarı tonajda bir hasatımız oldu” dedi.



BABA OĞUL TORUN SİSTEMİ



Üretimde baba, oğul, torun denen sistemi kullandıklarını ifade eden Demirtaş, “Bu sistem aynı yerden on ay boyunca sürekli hasat yapma şansı veriyor. Dışarıda bu iklim ortamı sağlanmadığı için mümkün olmayan bir sistem” diye konuştu.



Adana Valisi Mahmut Demirtaş şunları söyledi;



-TÜİK verilerine göre geçen yıl üretimi karşılama oranımız yüzde 55, bunun yüzde 45’i ithal ediliyor. 35 bin metrekarelik muz serasının tamamına doku kültüründe yetiştirilen Grand Nain muz çeşidinin dikiliyor.Ticari olarak anlamı bulunan iki cinsten biri bu.



-Muz serasının 10 bin metrekarelik bölümü için hibe programı kapsamında 220 bin 590 lira ödeme alınıyor. Geriye kalan 25 bin metrekarelik bölümün ise yüzde 75’i tarımsal üretime yönelik Ziraat Bankası düşük faizli işletme ve yatırım kredisinden, yüzde 25’inin de üreticinin kendi öz sermayesinden finanse ediliyor. Ziraat Bankası’nın 7 yıl vadeli kredi sistemi ile 10 milyona kadar, ilk iki yıl ödeme almadan, beş yıl ödemeli, yani aldığınız krediyi yedi yılda ödeyebiliyorsunuz. 10 milyon demek yaklaşık 100 dönüm muz serası kurabilirsiniz demek. Kredinin faizi 10 milyon için yüzde 8,5. yılda bir kez ödemeli.



YATIRIMCI İÇİN ÇOK CAZİP BİR FIRSAT



- Muzdan elde edilen bir dekarlık gelir minimum 70 dekarlık buğdaya ve 37 dekarlık mısıra eşit. Mevsimsel değişiklikler ile birlikte fiyatlarımız 3,5 ile 7,5 tl arasında oynadı bu sene. Adana bölgesinde serada muz yetiştiriciliğinde 600 dönüme yakınız, bu son iki buçuk yıl içinde oldu ve her gün artıyor. Elimizde ciddi yatırımcı listesi var ve devlet desteğini bekliyoruz.



TÜRKİYE'DEKİ ÜRETİMİN YÜZDE 25'İNİ ADANA KARŞILIYOR



- Ülkemizdeki muz üretiminin yüzde 72’si Mersin-Antalya ve Adana geliyor. Hedefimiz Türkiye’de kesinlikle ithalat yapılmasın, tamamen biz karşılayalım. Yaklaşık 500 bin dekar narenciye alanımız var. Türkiye’deki üretimin yüzde 25’ini biz karşılıyoruz.



-Muzdaki dezavantajımız yıllık yaklaşık 200 bin ton ithalatımızın olması. Öncelikle hedefimiz Türkiye ithalatını sıfırlamak. Bu hızla devam edersek yaklaşık 5 yıl içerisinde hedefimize ulaşabiliriz.



"SONRAKİ PROJEMİZ TARLA BALIKÇILIĞI"



-Bir diğer projemiz ise tarla balıkçılığı. 700 dekar üzerine düşünüyoruz. Bu sene faaliyete geçirmeyi düşünüyoruz. Burası geçirimsiz toprağı, deniz kıyısında bir bölge olması, taban suyunun çok yüksek olması, ve çıkan suyun tamamının tuzlu olması bu proje için biçilmiş kaftan olma özelliği taşıyor.