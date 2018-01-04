Müzik çocuklar arasında dostluk köprüsü kurdu

TRABZON (AA) - Ortahisar Belediyesince iç savaş ve terör gibi nedenlerle ülkelerinden ayrılarak Trabzon'a yerleşen sığınmacı ailelerin çocuklarıyla Türk çocuklarını kaynaştırmak amacıyla "Dostluk Korosu" kuruldu.

Kültürel uyumun pekiştirilmesi amaçlanan koroda, 12'si Suriye, İran, Irak ve Afganistan'dan gelen çocuklar olmak üzere 35 ilkokul öğrencisi yer alıyor.

Ortahisar ilçesindeki Hüseyin Kazaz Kültür Merkezi'nde müzik öğretmeni Melek Özcan önderliğinde bir araya gelen çocuklar, TRT Çocuk Korosu'nun seslendirdiği şarkıları öğreniyor.

Melek Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in desteğiyle sığınmacı ailelerin çocuklarının da yer aldığı farklı bir koro oluşturulduğunu söyledi.

Koronun 2 ay önce kurulduğunu anlatan Özcan, "Öğrencilerimizle konuşurken zorluk çekmiyoruz çünkü Türkçe konuşmayı öğrenerek dil problemini çözmüşler. Birkaç senedir Trabzon'da yaşayan ailelerin çocukları var. Anlaşma ya da şarkı söylemede herhangi bir sorun yaşamıyoruz." dedi.

- Dostluk Korosu, 23 Nisan'da konser verecek

Özcan, çocukların kendi aralarında oldukça iyi anlaştığına dikkati çekerek, "Müzik ortak bir dildir. Müzikte dil, din, ırk ayrımı olmaz. Biz bu projede ortak bir dil olan müzikte buluştuk. Öğrencilerimizle gülüyoruz, kaynaşıyoruz. Çalışmalara onlar da ben de severek geliyoruz. Öğrencilerimle güzel işlerde yer almayı planlıyoruz." diye konuştu.

Koro çalışmaları kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda konser vermeyi düşündüklerini kaydeden Özcan, şu bilgileri aktardı:

"Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bugünde, çocuk bayramı kutlayan tek ülke olarak bu konserin bizim için ayrı önemi var. Bugüne katkı sağlamak, dil, din, ırk ayrımı gözetmeden kutlamak için Dostluk Korosu olarak çocuklarımla konser vereceğiz. Bu kapsamda da çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz."

- "Burada çok güzel vakit geçiriyoruz"

Koroda yer alan 11 yaşındaki Busenaz Kalkanoğlu, Dostluk Korosu'nda yer almak için seçmelere katıldığını, bunu çok istediğini söyledi.

Berengül Bankoğlu da hem yabancı uyruklu öğrencilerle kaynaşmak hem de şarkı söylemek için koroya katıldığını ifade ederek, "Arkadaşlarımıza şarkı söylerken yardımcı oluyoruz. Anlayamadıkları kelimeleri, onlara anlatmaya çalışıyoruz. Burada güzel vakit geçiriyoruz." dedi.



Afgan 11 yaşındaki Saghar Majidi ise ülkesinde de birçok şarkı yarışmasında yer aldığını belirterek, "Ailemle Türkiye'ye geldikten sonra da şarkı söylemeye devam etmek istedim. 2 aydır koronun çalışmalarına katılıyorum. Burada arkadaşlarımla eğleniyoruz, şarkılar söylüyoruz. Şimdiye kadar 10 şarkı öğrendik." diye konuştu.



