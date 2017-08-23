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Müzik gruplarından İsrail’e tepki

- Berlin’deki Pop-Kültür müzik festivaline İsrail büyükelçiliğinin sponsor olmasına tepki gösteren sekiz müzisyen ve grup, festivali boykot kararı aldı

Müzik gruplarından İsrail’e tepki

BERLİN (AA) - Berlin’de bugün başlayan "Pop-Kültür” müzik festivaline İsrail Büyükelçiliğinin sponsor olmasına tepki gösteren uluslararası müzik grupları ve müzisyenler, festivali boykot etme kararı aldı.

Aralarında Young Fathers grubu üyeleri, Amerikalı müzisyen Thurston Moore’un da bulunduğu sanatçılar, sosyal medya üzerinden yaptıkları açıklamada, Filistinliler ile dayanışma göstermek üzere festivale katılmayacaklarını duyurdular.

Young Fathers grubu üyeleri, Twitter üzerinden yaptıkları açıklamada, her zaman ıkçılığa ve antisemitizme karşı olduklarını vurgulayarak, barışçıl bir çözümü, Filistinlilerin topraklarında güven içinde yaşamalarını desteklediklerini vurguladı.

Amerikalı müzisyen Thurston Moore da, festival komitesinden, İsrail Büyükelçiliğinin sponsorluğunun iptalini talep etti.

"Pop-Kültür" organizasyonundan yapılan yazılı açıklamada ise, İsrail devletinin festivalin ana sponsorlarından biri olmadığı, yalnızca yurt dışından bazı İsrailli sanatçıların festivale katılabilmeleri, ulaşım masraflarının karşılanabilmesi için, İsrail Büyükelçiliğinden 500 avro destek alındığı belirtildi.


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Anahtar Kelimeler:
BerlinMüzik Festivali
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