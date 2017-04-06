Müzik yapımcısı Saltık'a fahri doktora

İSTANBUL (AA) - Müzik yapımcısı Hasan Saltık'a, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Senatosu kararıyla "fahri doktora" beratı verildi.

İTÜ'den yapılan açıklamaya göre, Saltık'a 5 Nisan'da İTÜ Maçka Yerleşkesi Mustafa Kemal Amfisinde düzenlenen törende, İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca tarafından "fahri doktor" beratı takdim edildi.

Programda, gazeteci Nebil Özgentürk’ün Hasan Saltık için hazırladığı belgesel film de yayınlandı.

Prof. Dr. Karaca, törende yaptığı konuşmada, senatonun bu kararı almasının son derece güzel olduğunu, Saltık'ın alaylı bir etnomüzikolog olduğunu belirtti.

Saltık'ı tebrik eden Karaca, "Üniversitemize yakışan da budur. İTÜ 244 yıllık bir okul. Genellikle mühendislik, mimarlık okulu olarak anılırız ama bizim için müzik de en az onlar kadar önemlidir. Şimdi 3. nesil üniversite diyoruz, 4.nesil diyoruz. Bunların eğitimci de araştırmacı da öğrenci de sanatçı da olması lazım. Yani üç boyutlu olmak lazım ki ülkeye katkı, değeri olabilsin. Bu açıdan kendisini gönülden tebrik ediyorum. Daha nice hizmetler etmesini istiyoruz üniversitemiz adına da. Sağ olsunlar var olsunlar.” ifadelerini kullandı.

Hasan Saltık da Türkiye’nin en köklü kurumlarından olan, bünyesinde harika bir konservatuvar bulunduran İTÜ'nün layık gördüğü bu unvanın çok özel bir anlam taşıdığını kaydederek, "Bu unvan bugüne kadar bu topraklar üzerinde yaptığım çalışmaların anlaşıldığını, takdir edildiğini gösterdiği için çok mutluyum. Teşekkür ediyorum.” değerlendirmesini yaptı.

Senatonun aldığı karar, programda şöyle açıklandı:

"İstanbul Teknik Üniversitesi Senatosu, Kalan Müzik markası ile yayınladığı albümleri yoluyla, ulusal Türk kültür mirasının dünyanın en prestijli festivallerinde, arşivlerinde, kütüphanelerinde ve konser salonlarında dinleyicilerle, izleyicilerle, bilhassa da akademisyenlerle buluşmasına imkan sağlaması, yayınlanan sanat ürünlerinin sadece Anadolu ve Osmanlı coğrafyası için değil, aynı zamanda dünya sanat mirası için de büyük ve değerli bir zenginlik olduğunu kabul ettirmesi, bu yolla insanlığın ruh dünyasında kalıcı izler bırakmayı başarması ve Anadolu eksenli müzik kültürü varlığı yanında kıtalar arası genişlikteki kültür varlığına da bu ürünlerin büyük bir zenginlik katması nedeniyle Hasan Saltık’a 'Fahri Doktor' unvanı vermiştir."

Takdim töreninin ardından sanatçılar Erkan Oğur ile İsmail Hakkı Demircioğlu konser verdi.