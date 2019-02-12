Müzikseverler Evrencan Gündüz’ün konserinde buluşuyor

İSTANBUL (AA) - TROY ve Evrencan Gündüz’ün, birbirinden güzel türküleri müzikseverlerle buluşturmak üzere hazırladığı “Bu Toprakların Sesleri” albümünün tanıtım konserine geri sayım başladı.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) açıklamasına göre, TROY ve genç sanatçı Evrencan Gündüz, geçen yıl bu toprakların ortak değerlerini müzikseverlere sunmak için yaptıkları iş birliğini bir adım ileriye taşıdı. Evrencan Gündüz'ün “Bu Toprakların Sesleri” projesi kapsamında bugüne kadar seslendirdiği tüm türküler, yine aynı adı taşıyan albümle müzikseverlerle buluştu.

“Bu Toprakların Sesleri” albümünün tanıtım konseri 20 Şubat Çarşamba akşamı Maslak Uniq’te gerçekleştirilecek, müzikseverler, birbirinden özel türküleri Evrencan Gündüz yorumuyla canlı dinleyecek. Konser biletleri http://www.biletix.com/etkinlik/Y76A1/TURKIYE/tr üzerinden alınabiliyor. TROY logolu kartlarıyla bilet alanlar yüzde 50 indirim kazanıyor.