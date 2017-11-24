Müzisyen Mehmet Ali Sanlıkol Paris'te konser verdi

PARİS (AA) - Müzisyen ve besteci Mehmet Ali Sanlıkol, Fransa'nın başkenti Paris'te konser verdi.

Goethe Enstitüsünde, Paris Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Müdürü Dr. Ahmed Bakcan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen konserde Sanlıkol, modern caz kompozisyonlarını Türk müziği tınılarıyla birleştirdiği eserlerini müzikseverlerin beğenisine sundu. Sanlıkol'a konserde Avustralyalı James Heazlewood Dale ve Yunan Giorgios Lernis eşlik etti.

15. Uluslararası Caz Festivali kapsamında Goethe Enstitüsü, Paris Yabancı Kültür Merkezleri ile YEE tarafından düzenlenen geceye, Türkiye'nin Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Erdem Başçı, Kültür ve Turizm Müşaviri Serra Aytun, çok sayıda diplomatik temsilci ile Türk ve yabancı davetliler katıldı.

Bakcan, konser sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Sanlıkol, Dale ve Lernis ile iki saat süresince müzikseverlere harika bir akşam yaşatma fırsatı bulduğunu belirterek, bu tür etkinliklerle Türkiye'nin kendilerine yüklediği misyonu yerine getirmeye çalıştığını söyledi.

Sanlıkol ise YEE aracılığıyla Paris'te konser vermekten büyük mutluluk duyduğunu dile getirerek, gecede seslendirdiği eserlerine ABD dışında ilk kez Paris'teki bu etkinlikte yer verdiğini aktardı.

Dale ve Lernis'in Türk müziğinin inceliklerine hakim olduğunu vurgulayan Sanlıkol, bunun da diğer müzik gruplarından ayıran temel özellik olduğunu anlattı.

Konser sonunda sanatçılar müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı. Müzisyenlere Türk motifli gümüş tabaklar hediye edildi.