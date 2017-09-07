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"My Little Pony" 6 Ekim'de vizyona girecek

İSTANBUL (AA) - Ünlü Amerikan çizgi filmi "My Little Pony"nin beyazperdeye uyarlaması 6 Ekim'de sinemaseverlerle buluşacak. Animasyon, aile, komedi ve macera türündeki filmin yönetmen koltuğunda Jayson Thiessen oturuyor.Yapımcılığını Kyle...

İSTANBUL (AA) - Ünlü Amerikan çizgi filmi "My Little Pony"nin beyazperdeye uyarlaması 6 Ekim'de sinemaseverlerle buluşacak.

Animasyon, aile, komedi ve macera türündeki filmin yönetmen koltuğunda Jayson Thiessen oturuyor.

Yapımcılığını Kyle Benn ile Stephen Davis'in gerçekleştirdiği filmin senaryosunu ise Rita Hsiao ve Lauren Faust kaleme aldı.

Amerikan yapımı filmin seslendirmelerini Emily Blunt, Liev Schreiber, Kristin Chenoweth, Michael Pena ve Taye Diggs yaptı.

Filmin konusu ise kısaca şöyle:

"Karanlık bir güç Ponyville ve arkadaşlarını tehdit eder. Bu güç onları Equestria dışında yeni arkadaşlıklar edinecekleri, yeni zorluklarla karşılaşacakları, arkadaşlığın sihirini kullanarak evlerini kurtarmaya çalışacakları bir maceraya sürükler."




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FilmMy Little Pony
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