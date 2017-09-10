Myanmar Devlet Başkanı Kyi için Kanada’da imza kampanyası

MONTREAL (AA) - Myanmar Devlet Başkanı Aung San Suu Kyi’ye, Kanada tarafından 2007 yılında verilen onursal Kanada vatandaşlığının geri alınması için ülkede imza kampanyası başlatıldı.

Kanada’nın Quebec eyaletine bağlı Gatineau kentinde yaşayan Fareed Khan isimli Kanadalı tarafından bir internet sitesi üzerinden başlatılan imza kampanyasında 11 bin imzaya ulaşıldı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau’ya sunulmak üzere hazırlanan kampanya metininde, on yıllar boyunca, Myanmar (Burma) hükümeti tarafından silahlandırılan ve Myanmar ordusunun da yardım ettiği keşişlerin liderliğindeki Budist milliyetçi çetelerin, Rohingya'daki (Arakan) Müslüman azınlığa işkenceler yaptığı hatırlatıldı.

Kampanya metninde şu görüşlere yer verildi:

‘’Milliyetçi Budist çeteler ile askerlerin, Arakan ve ülkedeki Müslümanlara zulmü devam etmektedir. Bu insanlar, atalarından kalan yurtlarından sürülmüş, evleri ve köyleri yakılmış, çoğu bebek olan çocukları katledilmiş, kadınlarına tecavüz edilmiş ve köle yapılmıştır. Bütün bunlar, son birkaç yıldır ordunun ve vatandaşlarının gerçekleştirdiği vahşetleri kınamayı reddeden Nobel Barış Ödülü sahibi Aung San Suu Kyi'nin başarısız liderliği altında gerçekleşti.’’

Zamanın Kanada Hükümeti’nin, Aung San Suu Kyi’ye, Burma’ya özgürlük ve demokrasi getirme konusundaki uzun mücadelesi için Kanada vatandaşlığı verdiği kaydedilen imza kampanyası metninde, KYİ’nin, onursal Kanada vatandaşlığını almasının temelini oluşturan "demokrasi, özgürlük, insan hakları ve hukukun üstünlüğü idealleri"nden uzak uygulamalara öncülük ettiği ifade edildi.

Metnin son kısmında şu ifadeler yer aldı:

‘’Myanmar'ın Rohingya bölgesindeki Müslüman azınlığına Myanmar ordusu ve milliyetçi çetelerce yapılan zulüm, Aung San Suu Kyi'nin liderliği altında işlenmekteyken, kendisinin bu zulümleri kınamaya bile istekli olmaması ve onun bu konudaki eylemsizliği, Kanada değerlerine, demokrasi, özgürlük, insan hakları ve hukukun üstünlüğü ilkelerine aykırıdır. Biz aşağıda imzası bulunanlar, Başbakan Justin Trudeau aracılığıyla Kanada hükümetinden, Kyi'ye verilen Kanada vatandaşlığını iptal etmesini, Myanmar'ın askeri ve milliyetçi gruplarının Müslüman azınlığına karşı yaptığı mezalimleri, kesin ve açık şekilde kınamasını istiyoruz.’’