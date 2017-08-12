Myanmar hükümeti Arakan'a takviye birlik gönderdi

YANGON (AA) - Myanmar hükümeti, ülkenin batısındaki Arakan eyaletine takviye birlik gönderdi.

Resmi basında yer alan hükümet açıklamasında, hafta başında sokağa çıkma yasaklarının uygulanmaya başladığı eyaletin kuzeyinde, Maungdaw bölgesine 500 civarında takviye askerin konuşlandırıldığı belirtildi.

Bölgede çarşamba gününe kadar çıkan olaylarda 59 sivilin öldüğü, 33 sivilin kaybolduğu kaydedilen açıklamada, "Hükümet, hukuk çerçevesinde terörist eylemlere karşı etkili önlemi kararlılıkla alacaktır. Tüm aşırılıklara ve bu suça iştirak edenlere karşı harekete geçilecektir." ifadesi kullanıldı.

- "Gelişme çok kaygı verici"

Bölgeye takviye birlik gönderilmesi üzerine Birleşmiş Milletlerden (BM) itidal çağrısı geldi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinden yapılan açıklamada, "Bu gelişme çok kaygı verici. Hükümet, güvenlik güçlerinin tüm koşullar altında itidalli hareket etmesini ve Arakan eyaletinde güvenlik durumunu ele alırken insan haklarına saygı göstermelerini temin etmelidir." ifadesine yer verildi.

Arakan eyaletinde geçen yıl ekim ayında polis kontrol noktalarına düzenlenen, 9 polisin hayatını kaybettiği saldırıların ardından Myanmar ordusunun başlattığı operasyonlar, Müslüman azınlığı büyük şiddet dalgasına maruz bırakmıştı. Operasyonlar nedeniyle 90 binden fazla Arakanlı Müslüman yurtlarını terk etmek zorunda kalmıştı.

Rohingya azınlığın temsilcileri, operasyonlarda bugüne kadar yaklaşık 400 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtiyor.

BM, bölgede yaşananları aydınlığa kavuşturmak üzere kendi araştırma komisyonunu görevlendirmiş ancak Myanmar hükümeti komisyon üyelerinin bölgeye erişimini engellemişti.







