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Myanmar kararı BM Genel Kurulunda kabul edildi

Myanmar hükümetine, Arakanlı Müslümanlara yönelik "sistematik insan hakları ihlallerine ve askeri operasyonlara son vermesi" çağrısı yapan karar 10'a karşı 122 "evet" oyuyla kabul edildi.

Myanmar kararı BM Genel Kurulunda kabul edildi

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER(AA) - Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara yönelik "sistematik insan hakları ihlallerine ve askeri operasyonlara son verilmesi" çağrısı yapan karar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda kabul edildi.

Rusya, Çin ve Suriye'den karara "ret" oyu"

İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından BM Genel Kuruluna sunulan ve pazar günü oylanan karar 10'a karşı 122 "evet" oyuyla kabul edildi.

Çin, Rusya, Suriye, Myanmar, Kamboçya, Laos, Filipinler, Vietnam, Zimbabve ve Belarus ret oyu kullanırken, 24 ülke de çekimser kaldı.

Myanmar için özel bir temsilci atanması istendi

Myanmar hükümetine Arakanlı Müslümanlara yönelik sistematik insan hakları ihlallerine ve askeri operasyonlara son vermesi çağrısı yapılan kararda, Arakanlı Müslümanlara vatandaşlık hakkı verilmesi, insani yardımlara izin verilmesi ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'den Myanmar için özel bir temsilci ataması istendi.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

BM'ye göre, yaklaşık 700 bin Arakanlı Müslüman, 25 Ağustos'tan bu yana Myanmar'da zulüm ve katliamlardan kaçarak Bangladeş'e geçti.

Arakan'da 1970'lerde yaklaşık 2 milyon Müslüman'ın yaşadığı tahmin edilirken, sistematik saldırılardan kaçış nedeniyle bu sayı 350 binin altına geriledi.

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