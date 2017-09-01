'Myanmar, Rohingya halkına karşı toplu suç işliyor'

MELBOURNE (AA) - İngiltere merkezli Arakan Rohingya Ulusal Organizasyonu (ARNO) Avusturalya Sözcüsü Dr. Hla Myint, Myanmar hükümetinin Rohingya (Arakan) halkına karşı toplu suç işlediğini, bunların insanlığa karşı savaş suçu olduğunu söyledi.

ARNO Sözcüsü Myint, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Myanmar ordusunun Arakanlı Müslümanlara yönelik katliamlarını şiddetle kınadıklarını kaydetti.

Katliamın "apaçık ortada" olduğunu, sivil halka karşı savaş suçu işlendiğini dile getiren Myint, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz her ne pahasına olursa olsun şiddeti şiddetle kınıyoruz ve insanlarımız için barışçıl bir çözüm istiyoruz. Fakat Myanmar hükümeti Rohingya halkına karşı toplu suç işliyor, bu suçlar insanlığa karşı işlenen suçlar, savaş suçlarıdır ve bu uluslararası hukukun yetki alanına giriyor."

"Türkiye'nin güçlü desteğine minnettarız"

Uluslararası toplumun barışsever insanlardan oluşan Rohingya halkını koruması gerektiğini dile getiren Myint, ancak tepkilerin oldukça yetersiz kaldığını ifade etti.

Myint, "Sadece Türkiye, İngiltere ve Malezya dahil birkaç ülke seslerini güçlü ve kuvvetli şekilde yükseltiyor. Özellikle Türkiye daha güçlü bir sese sahip ve biz bunun için minnettarız." diye konuştu.

Myint, Birleşmiş Milletler'in (BM) Arakan Müslümanlarının korunması için "güvenli bölge" oluşturması gerektiği görüşünü paylaştı.

Arakan'daki durumun Srebrenitsa ve Suriye'deki katliamlardan daha kötü olduğunu savunan Myint, "Arakan'da 3 günde 3 bin Rohingya yaşamını yitirdi. Bu rakamlar Srebrenitsa ve Suriye'dekinden çok daha kötü." ifadesini kullandı.

Myanmar ordusunun kuzey Arakan'daki sivillere karşı bir kez daha kitlesel şiddet uyguladığına dair ciddi endişe içinde olduklarını aktaran Myint, devam eden çatışmalarda, toplu zulüm ve kitlesel tutuklamalar, işkence, tecavüz, yargısız infaz ve Rohingya evlerinin ve camilerinin yaygın şekilde tahrip edildiği yönünde raporlar olduğunu kaydetti.



