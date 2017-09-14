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Myanmar zulmünde insanın değeri 36 dolar

- Büyükbaş hayvanın 123 dolara satıldığı Bangladeş kıyısına çıkmak isteyenler kişi başı 36 dolar ödemek zorunda kalıyor - Teknelere gerekli parayı ödeyemeyen mülteciler hayatta kalabilmek için ziynet eşyalarını vermek zorunda kalıyor

Myanmar zulmünde insanın değeri 36 dolar

SHAH PORIR DWIP (AA) - SEFA MUTLU - Myanmar ordusu ve Budist çetelerin katliamından kaçarak hayatta kalmak isteyen Arakanlı Müslümanlar (Rohingyalar) Bangladeş kıyısına çıkmak için kişi başı 36 dolar ödemek zorunda kalıyor.

Myanmar güvenlik güçlerinin sistematik olarak sürdürdüğü katliamlardan kaçış devam ediyor.

Arakanlı Müslümanlar yakılan köylerinden ayrılarak günlerce yürüdükten sonra sahil şeridinde kendilerini bekleyen kriz fırsatçılarının eline düşüyor.

Teknelere gerekli parayı ödeyemeyen mülteciler hayatta kalabilmek için ziynet eşyalarını vermek zorunda kalıyor. On binlerce Müslüman Bangladeş’e geçmek için sahillerde beklerken, Budist çetelerin katliamları ve köyleri ateşe vermeleri sürüyor.

Gün boyu onlarca köyü ateşe veren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, yürüttükleri operasyonlarla Rohingyaları Bangladeş’e göç ettirmek istiyor.

- Katliamın ortasında doğan onlarca bebek

Myanmar ordusu durmaksızın Müslümanların köylerini yakarken, göç yollarında en çok çileyi kadınlar çekmek zorunda kalıyor.

Yardım kuruluşlarından alınan bilgiye göre katliamların başladığı 25 Ağustos'tan bu yana 130'a yakın bebek göç esnasında dünyaya geldi.

Naf Nehri kıyılarında ve Shah Porir'de bekleyen medrese öğrencileri imkanlar dahilinde Bangladeş'e ilk ayak bastıklarında mültecilere gıda ve sağlık hizmeti vermeye çalışıyor.

- Kıyıya çıkarılan hayvanlara beşte bir fiyat

Arakanlı Müslümanlar zorluklara dolu yolculuklarında eşyalarının haricinde büyükbaş, küçükbaş hayvanlarını da yanlarında götürmek için büyük çaba sarf ediyor.

Hiçbir güvenlik önleminin bulunmadığı sandal benzeri araçlarla okyanusa açılan mültecilerin tek servetleri olan hayvanlar Bangladeş kıyısında fırsatçılar tarafından yok pahasına satın alınıyor.

Normal şartlar altında 615 dolara (50 bin Taka) alıcı bulan bir büyükbaş hayvan, mültecilerin can havliyle kıyıya çıkmasını fırsat bilenlerce 123 dolara (10 bin Taka) ellerinden alınıyor.

Arakanlı Müslümanlar Bangladeş kıyısına çıkmak içinse kişi başı 36 dolar ödemek zorunda kalıyor.

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Anahtar Kelimeler:
ArakanBangladeşMyanmarRohingya
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