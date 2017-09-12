Myanmar zulmünden kaçışlar devam ediyor

TEKNAF (AA) - SEFA MUTLU - Myanmar askeri güçlerinin ve Budist milliyetçilerin 25 Ağustos'ta başlattığı saldırılardan kaçan Arakanlı Müslümanların Naf Nehri'ni geçerek Bangladeş'e gelişleri devam ediyor.

Teknaf bölgesinin Balukhali, Kutupalong, Thaingkhaili ve Plangkhaili'deki kamp alanlarına ulaşmaya çalışan mültecilerin gelişleri zorluklar içerisinde sürüyor.

Mevsimsel yağmurlar nedeniyle su seviyesi yükselen Naf Nehri ve kolları mültecilerin geçişlerini yavaşlatıyor.

Uluslararası yardım kuruluşlarının yetersiz kaldığı bölgelerde Bangladeşli Müslümanlar kendi imkanlarıyla oluşturdukları gıda malzemelerini dağıtıyor.

Arakanlı Müslümanlardan Bangladeş'e ilk ayak bastıklarında gönüllü doktorların oluşturduğu sağlık çadırında sağlık konusundaki ihtiyaçları gideriliyor.

Daha sonra kendilerine muz, su ve bisküviden oluşan gıda poşeti verilirken, çocuk ve yaşlıların zor ve güvensiz yolculuk nedeniyle yorgun düştükleri görüldü.

- Arakan'dan yükselen dumanlar

Öte yandan Bangladeş'in Myanmar'a sınır bölgelerinden bakıldığında Arakan'dan yükselen dumanlar görülebiliyor.

Günün her saatinde yoğun dumanların yükseldiği Arakan'da binlerce Müslümanın dağlık bölgelerde saklandığı ve gizlice Naf Nehri'ne ulaşmaya çalıştığı belirtiliyor.

Yaşlı ve yaralı mülteciler sopalara takılan bezlerin içinde veya sırtlarda taşınarak Bangladeş'e ulaştırılmaya çalışılıyor.

Bangladeş'te genel manada var olan hijyen sorunu mültecilerin toplandığı ve yaşadığı kamplarda ciddi manada sağlık tehdidi haline geldi.

Mülteciler, yerleşim yerlerinde sıklıkla görülen su birikintilerinde çamaşırlarını yıkamanın haricinde kişisel temizliklerini ve abdest alma ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyor.

- Gönüllü doktorlardan mültecilere yardım

Arakan'dan kaçarak Bangladeş'e sığınan mültecilere kurduğu çadırda sağlık hizmeti veren Bangladeşli doktor Muhammed Yusuf Hüseyin, olayların başlamasından kısa süre sonra Teknaf'a geldiğini söyledi.

Mültecilerin durumları hakkında bilgi veren Hüseyin, "Çok ama çok kötü durumdalar. Myanmar'dan çok sayıda mülteci gelmeye devam ediyor. Gelenlerin arasında çok sayıda hasta mülteci de var. İnsanlar günlerce yürümek zorunda kalıyor. Ben de gelenlere burada yardım etmeye çalışıyorum. Onların temizliğiyle de ilgilenmeye gayret ediyorum." diye konuştu.

Söz konusu ilk yardım çadırlarında günler önce Bangladeş'e gelen mültecilere de ilaç ve tedavi desteği veriliyor.

- Bangladeş Başbakanı'ndan Kutupalong'a ziyaret

Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid'in dün gerçekleşmesi planlanan Kutupalong Mülteci Kampı ziyaretini bugün yapması bekleniyor.

Cox's Bazar kentinden Teknaf bölgesine kadar uzanan karayolu Başbakan'ın gelişi için sabah saatlerinden itibaren araç trafiğine kapatıldı.

Bangladeş polisi ve askerinin toplu taşıma araçlarının geçişine dahi izin vermediği görülürken, şüpheli görülen araçlarda arama yapıldı.

Yabancı basın mensuplarının alana girişlerine izin verilmezken, söz konusu yolun 9 saat süreyle kapalı kalacağı bildirildi.

Başbakan Vecid'in geçeceği yola çok sayıda Bangladeş bayrağı ve "Mültecilerin annesi Vecid", "İnsanlığın annesi Vecid" yazılı pankartların asıldığı dikkati çekti.