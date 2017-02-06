Myanmar'da Arakanlı kadınlara tecavüz iddiası

YANGON (AA) - İnsan Hakları İzleme Örgütü, Myanmar'da son aylarda güvenlik güçlerinin Arakan eyaletindeki operasyonları sırasında sivil halka karşı sistematik bir tecavüz ve cinsel şiddet kampanyası yürüttüğünü ileri sürdü.

Örgüt, Myanmar'da yaşanan insan hakları ihlallerine dair yayınladığı raporda, aralarında 13 yaşındakilerin de bulunduğu genç kızlarla kadınların sistematik cinsel saldırılara maruz kaldığını ortaya koyan tanıklıklara yer verdi.

Şiddet olaylarının yaşandığı Arakan eyaletinden komşu Bangladeş'e sığınan 18 kadın ve 10 erkek mülteciyle yapılan mülakatların yer aldığı raporda, geçen aralık ve ocak aylarında yaşanan 28 ayrı tecavüz ve cinsel saldırı olayı kayda geçirildi.

Mağdurlar ve tanıklar, görevli ordu mensuplarını ve sınır muhafızlarını üniformalarından ayırt ederken saldırganların gruplar halinde hareket ettikleri ve kurbanları silahla tehdit ettikleri ifade edildi.

Raporda, "Cinsel şiddet vakalarının rastlantısal veya münferit olmadığı, Arakanlı Müslümanlara karşı, onların etnik ve dini aidiyetleri sebebiyle girişilen eş güdümlü ve sistematik bir saldırının parçası olduğu görülmektedir." ifadeleri yer aldı.

Raporu kaleme alan örgüt araştırmacısı Priyanka Motaparthy, "Güvenlik güçlerinin Arakanlı Müslüman kadınlara ve kızlara yönelik bu zalim saldırıları, Myanmar ordusunun kadınlara karşı uzun ve hastalıklı cinsel şiddet geçmişine yeni bir sayfa eklemektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Motaparthy, "İlgili komutanlar ve polis amirleri, bu hadiseleri engellemek için ellerinden geleni yapmamış ve suçluları cezalandırılmamışsa işlenen suçlardan doğrudan sorumlu tutulmalıdır." ifadelerini kullandı.

Bugüne dek bu tip eleştirileri kabul etmeyen Myanmar hükümeti, iddiaların araştırılacağını açıkladı. Devlet Başkanlığı sözcüsü Zaw Htay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hükümetin yeni atadığı Devlet Başkan Yardımcısı Myint Swe başkanlığındaki komisyonun hem bu iddiaları hem de geçen hafta Birleşmiş Milletlerin yayınladığı rapordaki iddiaları soruşturacağını söyledi.

Htay, "Her zaman söylediğimiz gibi, iddia edilen suçları işlediği belirlenenler hakkında gereği yapılacaktır." diye konuştu.

BM, Myanmar'da vatandaşlık haklarından mahrum bırakılan Arakanlı Müslümanları dünyanın en fazla zulme uğrayan topluluğu olarak tanımlıyor.



