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Myanmar'da askeri uçağın kaybolması

- Askeri personel ve ailelerinin de bulunduğu 120 kişiyi taşıyan uçağın denize düştüğü açıklandı

Myanmar'da askeri uçağın kaybolması

YANGON (AA) - Myanmar'da, Yangon ile ülkenin güneyindeki Myeik kentleri arasında sefer yapan uçağın denize düştüğü bildirildi.

Myanmar ordusu, bugün içindeki 120 kişiyle kaybolan uçağın, ülkenin güney sahili açıklarında düştüğünü açıkladı.

Güney Askeri Bölge Komutanlığından adı açıklanmayan bir yetkili, askeri personel ve ailelerini taşıyan uçağa ait bazı parçalarının bulunduğunu belirtti.

Yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Myeik'deki Shin Maw sahili yakınlarında uçağın bazı parçalarını bulduk. Dolayısıyla uçağın denize düştüğüne inanılıyor." dedi.

Ordu, bugün uçağın radardan kaybolduğunu açıklamıştı.

Ordu sözcüsü General Myat Min Oo, yaptığı açıklamada, Y-8 tipi askeri uçakla irtibatın Myeik'ten havalandıktan bir süre sonra kesildiğini belirtmişti.


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Anahtar Kelimeler:
MyanmarMyeikUçakYangon
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