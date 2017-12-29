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Myanmar'da gözaltına alınan TRT World ekibi serbest bırakıldı

- Parlamento binası çevresinde izinsiz drone uçurdukları gerekçesiyle hapse atılan ekip üyeleri, iki ay sonra özgürlüklerine kavuştu

Myanmar'da gözaltına alınan TRT World ekibi serbest bırakıldı

BANGKOK (AA) - Myanmar'da insansız hava aracı (drone) ile izinsiz görüntü aldıkları gerekçesiyle iki aydır tutuklu bulunan TRT World ekibi, haklarındaki ilave suçlamaların düşürülmesinin ardından serbest bırakıldı.

Başkent Nepido'daki parlamento binası çevresinde görüntü almak amacıyla izinsiz drone uçurdukları gerekçesiyle 27 Ekim'de gözaltına alınan gazeteciler Singapurlu Lau Hon Meng ve Malezyalı Mok Choy Lin ile tercümanları Aung Naing Soe ve şoförleri Hla Tin'den oluşan ekip, 2 aylık tutukluluğun ardından özgürlüklerine kavuştu.

Mahkeme, dün görülen duruşmada ekip üyeleri hakkındaki ruhsatsız hava aracı ithal etmek ve göçmenlik yasalarına aykırı davranışta bulunmak yönündeki ilave suçlamaları düşürmüştü. Ekibin 5 Ocak'ta salıverilmesi planlanıyordu.

Bu arada İngiliz haber ajansı Reuters adına çalışan ve 12 Aralık'ta tutuklanan 2 gazeteci hakkındaki davanın da 10 Ocak'ta görüleceği açıklandı. Gazeteciler Wa Lone ve Kyaw Soe Oo, "devlete ait gizli belgeleri elde etmekle" suçlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
MyanmarTRT WORLDTutuklu Gazeteciler
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