Myanmar'da karakollara saldırı: 25 ölü

YANGON (AA) - Myanmar'da polis ve sınır karakollarına düzenlenen saldırılarda 8 polis ve 1 göçmenlik memuru ile 16 saldırgan öldü.

Yerel polisin yaptığı açıklamada, 26 karakola eş zamanlı saldırı düzenlendiği belirtildi.

Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii'nin ofisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da saldırılarda 8 polisin ve 1 göçmenlik bürosu memurunun hayatını kaybettiği kaydedildi.

Açıklamada, 16 saldırganın öldüğü bildirildi.

Suu Çii'nin ofisinden yapılan paylaşımda, saldırıların eski Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Kofi Annan öncülüğündeki Arakan raporunun açıklanmasıyla aynı zamana denk geldiğine dikkat çekildi.

Arakan eyaletinde geçen yıl ekim ayında polis kontrol noktalarına düzenlenen ve 9 polisin hayatını kaybettiği saldırıların ardından Myanmar ordusunun başlattığı operasyonlar, Müslüman azınlığı büyük şiddet dalgasına maruz bırakmıştı. Operasyonlar nedeniyle 90 binden fazla Arakanlı Müslüman yurtlarını terk etmek zorunda kalmıştı. Rohingya azınlığın temsilcileri, operasyonlarda bugüne kadar yaklaşık 400 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtiyor.

BM, bölgede yaşananları aydınlığa kavuşturmak üzere kendi araştırma komisyonunu görevlendirmiş ancak Myanmar hükümeti komisyon üyelerinin bölgeye erişimini engellemişti. Annan öncülüğünde Suu Çii'nin desteğiyle oluşturulan Arakan Danışma Komisyonunun hükümete sunduğu tavsiye raporu dün kamuoyuna açıklanmıştı.



