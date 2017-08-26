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Myanmar'da karakollara saldırı

- Saldırılarda hayatını kaybedenlerein sayısı 89'a çıktı

Myanmar'da karakollara saldırı

YANGON (AA) - Myanmar'ın Arakan eyaletinin Maungdaw bölgesinde polis ve sınır karakollarına düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 89'a yükseldi.

Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii'nin ofisinden yapılan açıklamada, karakollara düzenlenen saldırılarda 1 asker, 10 güvenlik görevlisi, 1 göçmenlik yetkilisi ve 77 saldırganın öldüğü belirtildi.

Saldırılarda, 15 kişinin yaralandığı ifade edilen açıklamada, 2 saldırganın yakalandığı aktarıldı.

Açıklamada, saldırıda birçok köprünün yıkıldığı, üç polis aracında, araçların geçişi sırasında patlayan mayınlar nedeniyle hasar oluştuğuna değinildi.

Açıklamada, en az 30 karakola eş zamanlı saldırı düzenlendiği belirtildi.

Adının açıklanmasını i̇stemeyen Arakanlı bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Maungdaw'da kısmi sokağa çıkma yasağı değiştirilerek gece saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlandığını söyledi.

Hükümet yetkilileri de saldırganların 552. Hafif Piyade Taburu'na girmeye çalıştığını duyurdu.

Avrupa Rohingya Konseyi Başkanı Hla Kyaw, Arakan'da yaşananları ordunun yaptığını iddia etti. Ordunun saldırıyı, toplu katliamlarını, tecavüzleri ve gözaltı işlemlerini haklı çıkarmak için kullandığını öne süren Kyaw, ordunun bir amacının da eyaleti istikrarsızlaştırmak ve Arakan Danışma Komisyonunun önerilerinin uygulanmasını engellemek olduğunu söyledi.

Saldırıyı, Arakan Rohingya Kurtuluş Ordusu (ARSA) adlı grubun sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla üstlendiği ifade edilmişti.

Arakan eyaletinde geçen yıl ekim ayında polis kontrol noktalarına düzenlenen ve 9 polisin hayatını kaybettiği saldırıların ardından Myanmar ordusunun başlattığı operasyonlar, Müslüman azınlığı büyük şiddet dalgasına maruz bırakmıştı. Operasyonlar nedeniyle 90 binden fazla Arakanlı Müslüman yurtlarını terk etmek zorunda kalmıştı. Rohingya azınlığın temsilcileri, operasyonlarda bugüne kadar yaklaşık 400 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtiyor.

BM, bölgede yaşananları aydınlığa kavuşturmak üzere kendi araştırma komisyonunu görevlendirmiş ancak Myanmar hükümeti komisyon üyelerinin bölgeye erişimini engellemişti. Annan öncülüğünde Suu Çii'nin desteğiyle oluşturulan Arakan Danışma Komisyonunun hükümete sunduğu tavsiye raporu dün kamuoyuna açıklanmıştı.

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MaungdawMyanmarSaldırı
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