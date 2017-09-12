'Myanmar'daki şehitliklerimiz birer emanet olarak görülüyor'

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, Myanmar'daki Türk şehitlikleri hakkında bir gazetede yayımlanan makalede, çarpıtılmış iddiaların yer aldığına işaret ederek, "Türkiye’nin Myanmar’da devam eden krize çözüm bulma, Müslüman Rohingya halkına insani yardım ulaştırma konularındaki yoğun çabalarının yegane umut olarak görüldüğü ve uluslararası toplumca takdir edildiği bir sırada, bu tarz bir yazının ne maksatla kaleme alındığı açıktır." değerlendirmesinde bulundu.

Sözcü Müftüoğlu, Myanmar’daki Türk şehitlikleri hakkında yayınlanan bir makaleye ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Myanmar’daki şehitliklerimiz hakkında bugün bir gazetede yayınlanan makalede birtakım çarpıtılmış iddialar yer almaktadır. Türkiye’nin Myanmar’da devam eden krize çözüm bulma, Müslüman Rohingya halkına insani yardım ulaştırma konularındaki yoğun çabalarının yegane umut olarak görüldüğü ve uluslararası toplumca takdir edildiği bir sırada, bu tarz bir yazının ne maksatla kaleme alındığı açıktır." ifadelerini kullandı.

Thayet Şehitliği'nin, güç yerel koşullara ve Myanmar’daki çeşitli hassasiyetlere rağmen uzun ve zorlu çalışmanın sonucunda, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Myanmar’a resmi ziyaretinde geçen yıl haziran ayında açıldığını hatırlatan Müftüoğlu, şehitliğin gerek mimari tasarımı gerek inşasında kullanılan en yüksek kalitedeki malzeme itibariyle iftihar edilecek bir anıt olarak şehitlerin aziz hatırasına yaraşır nitelikte olduğunu belirtti.

Müftüoğlu, şehitlerin mukaddes hatırasına ve Türk milletine yakışan bir şehitliğin gelecek nesillere miras bırakılması için Türkiye'nin sürecin her aşamasında azami özen ve çaba gösterdiğinin altını çizdi.

Şehitliğin bakım ve korunmasının, Thayet şehri yerel makamlarıyla yakın iş birliği içinde titizlikle sürdürüldüğünü belirten Müftüoğlu, Türkiye'nin Nepido Büyükelçiliği mensuplarının da anılan şehitliğe düzenli olarak denetim ve kontrol ziyaretleri yaptığını vurguladı.

Myanmar’daki Meikhtila Şehitliği'nin ise Myanmar ordusuna ait askeri bölgede yer aldığını kaydeden Müftüoğlu, şehitliğin yeniden inşasına 2013 yılında başlandığını anımsattı.

Müftüoğlu, açıklamada şunları kaydetti:

"Ancak o dönemde bölgede meydana gelen şiddetli toplumlar arası çatışmalar nedeniyle inşa süreci Myanmar makamlarının talebi üzerine durdurulmuştur. Meikhtila şehitliğimizin inşasına yeniden başlanması için Myanmar makamları nezdindeki girişimlerimiz aralıksız şekilde sürdürülmektedir. Myanmar’daki şehitliklerimiz birer emanet olarak görülmekte, bu emanetleri en titiz ve duyarlı biçimde koruma azmiyle hareket edilmektedir."

Muhabir: Ecenur Çolak