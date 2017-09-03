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"Myanmar'daki şiddet olayları derhal durdurulmalı"

- Endonezya Devlet Başkanı Widodo: - "Myanmar'daki şiddet olayları ve insani kriz derhal durdurulmalı" - "Endonezya her zaman Arakanlı Müslümanların yanında olmuştur ve olmaya da devam edecektir" - "Sadece konuşmak değil harekete geçmek gerekiyor"

CAKARTA (AA) - Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Arakanlı Müslümanlara yönelik saldırıları kınayarak "Myanmar’daki şiddet olayları ve insani kriz derhal durdurulmalı." dedi.

Widodo, Arakanlı Müslümanlara yönelik katliamlar hakkında basın toplantısı düzenledi.

Endonezya’nın Arakanlı Müslümanlara her zaman destek vereceğini söyleyen Widodo, "Endonezya her zaman Arakanlı Müslümanların yanında oldu ve olmaya da devam edecek. Şubat ayında Arakanlı Müslümanlar için 10 konteyner yardım göndermiş, okul ve hastane inşa etme projelerimizi başlatmıştık. Bu yardımlarımız devam edecek." diye konuştu.

- “Sadece konuşmak değil harekete geçmek gerekiyor”

Endonezya'nın Arakanlı Müslümanlara uygulanan şiddeti kınadığını aktaran Widodo, "Myanmar’daki şiddet olayları ve insani kriz derhal durdurulmalı. Sorunun çözümü için ben ve bakanlarım yoğun toplantılar yapıyoruz. Arakanlı Müslümanlar için sadece konuşmak değil harekete geçmek gerekiyor.” dedi.

- Dışişleri Bakanı Marsudi Myanmar’a hareket etti

Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi’ni bugün Myanmar’a hareket ettiğini dile getiren Widodo, şunları kaydetti:

"Marsudi, yarın Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çi ile görüşmeyi planlıyor. Görüşmede, Arakanlı Müslümanlara uygulanan şiddetin durdurulması, Arakanlı Müslümanlar için gönderilen yardımların girişine izin verilmesi ve tüm Myanmar vatandaşlarının haklarının korunmasını sağlama konuları ele alınacak.”

Bakan Marsudi, geçen yıl 6 ve 19 Aralık tarihlerinde Çi ile görüşmüş, Endonezya’nın Arakanlı Müslümanlara gönderdiği yardımların girişine izin verilmesi konusunda anlaşmıştı.

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CakartaEndonezyaArakanlı Müslümanlar (Rohingyalar)Endonezya Devlet Başkanı Widodo
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