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Myanmar'daki şiddet olayları nedeniyle insani yardımlar aksıyor

- BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric: -"Arakan'da insani yardımlar, şiddet olayları nedeniyle askıya alınıyor ve kesintiye uğruyor. 170 bin kişiye gıda yardımı yapılamadı"

Myanmar'daki şiddet olayları nedeniyle insani yardımlar aksıyor

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), Myanmar'daki şiddet olaylarının, insani yardımların askıya alınmasına veya kesintiye uğramasına neden olduğunu, 170 bin Arakanlı Müslümana gıda yardımı yapılamadığını bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın bilgilendirmesinde, Myanmar'daki şiddet olaylarının bölgedeki bütün sivillerin hayatını tehlikeye attığını söyledi.

Şiddet olayları sebebiyle binlerce kişinin Arakan'dan ayrılmak zorunda kaldığına dikkati çeken Dujarric, Rathedaung'daki üç kampta yaşayan 3 bin 500 Müslümanın kamplardan ayrılarak Bangladeş sınırına ilerlediğini aktardı.

Dujarric, "Arakan'da insani yardımlar, şiddet olayları nedeniyle askıya alınıyor ve kesintiye uğruyor. 170 bin kişiye gıda yardımı yapılamadı. Daha önce sağlık hizmeti alan 15 bin kişi de bu hizmetleri alamadı." dedi.

Myanmar'daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların sayısının 313 bine ulaştığının altını çizen Dujarric, Bangladeş'e varışların yavaşladığını gösteren bir ibare olmadığını vurguladı.

Myanmar ordusunun silahlı militanlarla mücadele gerekçesiyle Arakan'da sivillere yönelik saldırılarında 25 Ağustos'tan bu yana binlerce Müslüman hayatını kaybetti. Myanmar yönetiminin bölgeye giriş çıkışlara izin vermemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor.

Saldırılarda 150'den fazla köy, ordu ve Budist milliyetçiler tarafından yakıldı. On binlerce Arakanlı Müslüman can güvenliği nedeniyle halen bölgeden uzaklaşmaya çalışıyor. Myanmar'dan kaçan siviller dağlık bölgeler, Naf Nehri ya da deniz yoluyla Bangladeş'e geçiyor.

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