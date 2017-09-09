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Myanmar'ın Bangladeş sınırına mayın döşediği iddiası

- Uluslararası Af Örgütü, Myanmar ordusunun sınır hattına yerleştirdiği iddia edilen kara mayınlarının fotoğraflarını yayınladı - Sınır hattında son bir haftada meydana gelen mayın patlamalarında 1 kişi öldü, 2'si çocuk 3 kişi ağır yaralandı

Myanmar'ın Bangladeş sınırına mayın döşediği iddiası

ANKARA (AA) - Myanmar ordusunun, Arakan eyaletine sürdürdüğü operasyonlardan kaçan mültecilerin geri dönüşünü engellemek üzere Bangladeş sınırına mayın döşediği iddialarına ilişkin kanıtlar kamuoyuna sunuldu.

Uluslararası Af Örgütü, Myanmar ordusunun operasyonlarını sürdürdüğü Arakan eyaleti ile Bangladeş arasındaki sınır bölgesinde, operasyonlardan kaçan Rohingyaların (Arakanlı Müslümanlar) evlerine dönüşlerini engelemek amacıyla sınıra mayın döşediğine dair delil niteliğinde bazı bulguları paylaştı.

Örgüt, köylülerin sınır hattında buldukları ve etrafını kazarak açığa çıkardıkları bazı mayınların fotoğraflarını yayınladı. Fotoğrafları inceleyen askeri uzmanların, mayınların uluslararası kullanımı yasaklanmış PMN-1 tipi anti-personel kara mayını olduğunu belirlediği kaydedildi.

Örgütün Kriz Müdahale Grubu Direktörü Tirana Hassan, yaptığı açıklamada, Arakan eyaletinde yaptıkları incelemelerde, "Tumbro" olarak da bilinen, sınırdaki Taung Pyo Let Wal bölgesi yakınında, uluslararası olarak yasaklanmış anti-personel mayınları döşendiğini tespit ettiklerini söyledi.

Bangladeş sınırının ötesinde, ordunun operasyonlarından kaçan Arakanlı Müslümanlar için kurulan geçici mülteci kampı yakınındaki sınır hattına döşenen mayınların, ihtiyaçlarını karşılamak için köylerine dönmeye çalışan sivilleri engellemeyi amaçladığını ifade eden Hassan, bölgede mayın patlamaları sonucu son bir haftada 3 kişinin yaralandığını ve 1 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Patlamalara ilişkin görgü tanığı ifadelerini aktaran Hassan, 3 Eylül'de Taung Pyo Let Wal'den Bangladeş sınırına geçen 50 yaşlarında bir kadının, dönüş yolunda mayına basması sonucu yaşanan patlamada bir ayağının dizine kadar olan bölümünü kaybettiğini belirtti.

Hassan, patlamanın yaşandığı yere yakın bir köyde, sınıra bitişik bir kavşakta geçen hafta mayınların yol açtığı tahmin edilen 4 ayrı patlamada 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, yaşları 10 ve 13 olan iki çocuğun da ağır şekilde yaralandığını aktardı.

- "Süregelen vahşetin yeni dip noktası"

Hassan, "Burada, Arakan eyaletinde süregelen vahşetin yeni bir dip noktasına tanık oluyoruz. Myanmar ordusunun sınır hattında yoğun olarak kullanılan geçiş rotaları üzerinde bu ölümcül ve ayrım gözetmeksizin tahribe yol açan silahları kullanması, sıradan insanların hayatına büyük tehdit oluşturuyor. "ifadelerini kullandı.

Avustralya, Rusya ve İsrail'in Myanmar ordusuna eğitim ve teçhizat desteği sağladığına dikkat çeken Hassan, söz konusu ülkelere insanlığa karşı işlenen bu suça ortak olmama çağrısı yaptı.

Bangladeş Dışişleri Bakanlığı geçen hafta Myanmar'ın Dakka'daki maslahatgüzarı Aung Myint'i Bakanlığa çağırarak, Mynamar'a Arakan'da yaşanan olaylar hakkında protesto notası vermişti. Notada Dakka yönetiminin Myanmar güvenlik güçlerinin Bangladeş sınırına sıfır noktada mayın döşediğine dair gelen bilgilerden endişe duyduğu aktarılmıştı.

Notada ayrıca Myanmar'dan, Arakan eyaletinin kuzeyinde devam eden şiddet olaylarının tırmanmasının önüne geçilmesini, Bangladeş'e olan insan akının durdurulması için acil ile etkili önlemler alınmasını ve bu eşi benzeri görülmemiş göç akının gerçek nedenine ilişkin açıklama yapmasını talep etmişti.

Myanmar ordusunun silahlı militanlara mücadele gerekçesiyle Arakan eyaletinde yürüttüğü operasyonlarda 25 Ağustos'tan bu yana çok sayıda Arakanlı Müslüman hayatını kaybetti. Saldırılarda hedef alınan 60'tan fazla köyün onlarcası yakılırken, on binlerce Arakanlı Müslüman da can güvenliği nedeniyle bölgeden kaçmaya çalışıyor.

Siviller kara ve deniz yoluyla Myanmar'dan komşu Bangladeş'e geçmeye gayret ediyor. BM, şu ana kadar sığınma amacıyla Bangladeş sınırından geçen Arakanlı Müslümanların sayısının 290 bine ulaştığını bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
ArakanBangladeşMyanmarRohingyaUluslararası Af Örgütü
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