MYK Başkanı Ceylan Moritanyalı sendikacıları kabul etti

ANKARA (AA) - Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Başkanı Adem Ceylan, Moritanyalı sendikacılarla görüştü.

Hak-İş Konfederasyonunun davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Moritanya Ulusal Çalışanlar Konfederasyonundan bir heyet, Ankara programı kapsamında MYK'yi ziyaret etti.

MYK Başkanı Ceylan'ın makamında kabul ettiği heyete, kurumun çalışmalarıyla ilgili bilgi verildi.

Kabulde, kurum olarak çalışma hayatına nitelikli eleman kazandırdıklarını belirten Adem Ceylan, başta "tehlikeli" ve "çok tehlikeli" sınıfta yer alan meslekleri icra edenler olmak üzere yarım milyona yakın çalışana mesleki yeterlilik belgesi verildiğini vurguladı.