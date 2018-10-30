MYK, TÜİK ve İŞKUR'dan iş birliği protokolü

ANKARA (AA) - Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve İŞKUR, "Ulusal Meslek Sınıflama Sisteminin Oluşturulmasına Yönelik İş Birliği Protokolü"ne imza attı.

MYK'de düzenlenen imza törenine, MYK Başkanı Adem Ceylan, TÜİK Başkanı Mehmet Aktaş ve İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya katıldı.

MYK Başkanı Ceylan, aynı mesleklerin değişik isim ve değişik kodlarla işlem görmesinin, çeşitli sorunlara yol açtığını belirterek, ulusal meslek sınıflama sisteminin hazırlanması sorumluluğunun, kurumlarında olduğunu söyledi.

Bu kapsamda TÜİK ve İŞKUR başta olmak üzere paydaşlarla gerekli hazırlıkları yürüttüklerini bildiren Ceylan, şunları kaydetti:

"Yürüttüğümüz ortak çalışmalarla ulusal meslek sınıflama sistemi ve ISCO kodlama sistemine göre kodlama sistemini yürürlüğe koyacağız. Hedeflediğimiz ulusal meslek sınıflama sistemi yürürlüğe girdiğinde, hangi sektörde ne kadar çalışan var, bunu net bir şekilde görme imkanına kavuşacağız."

İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya da protokolün iş gücü piyasası ve istihdam açısında çok önemli olduğunu söyledi.

İş gücü piyasasında etkin şekilde yer alabilmek için mesleğin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip olmanın önemine değinen Uzunkaya, "Ülkemizdeki tüm iş gücü piyasasını, taleplerini ve beklentilerini bilen bir kurum olarak mesleklerin sınıflandırması sisteminin ve bu sistem içerisinde de hangi mesleğin hangi becerileri gerektirdiğinin tespitini önemsiyoruz. Bu protokol bunu sağlayacak. Bu anlamda bu işin ilgili taraflarıyla bu çok önemli çalışmayı hayata geçireceğiz." dedi.

Konuşmaların ardından, Ceylan, Uzunkaya ve TÜİK Başkanı Mehmet Aktaş tarafından "Ulusal Meslek Sınıflama Sisteminin Oluşturulmasına Yönelik İş Birliği Protokolü" imzalandı.