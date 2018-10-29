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Mytaxi, Avrupa'da e-scooter hizmeti verecek

- Mercedes'in çatı şirketi Daimler'in çoğunluk hissesine sahip olduğu Mytaxi, Avrupa'da elektrikli scooter paylaşım servisini bu yılın sonunda test edecek

Mytaxi, Avrupa'da e-scooter hizmeti verecek
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BERLİN (AA) - Mercedes'in çatı şirketi Daimler’in çoğunluk hissesine sahip olduğu Mytaxi, Avrupa’da elektrikli scooter paylaşım servisi vereceğini duyurdu.

Mytaxi'den yapılan açıklamaya göre, elektrikli scooterler Güney Avrupa pazarında bu yılın sonunda test edilmeye başlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mytaxi Üst Düzey yetkilisi (CEO) Eckart Diepenhorst, elektrikli scooter pazarının çok dinamik olduğunu belirterek, "Birçok büyük şehirde müşterilerin ilgisi hızla artıyor. Burada şirket için önemli bir büyüme potansiyeli var." ifadelerini kullandı.

Diepenhorst, elektrikli scooterlerin, verimli ve çevre dostu taşıma araçları, kısa mesafeler için de uygun olduklarını aktardı.

Mytaxi, elektrikli scooterleri hangi Avrupa şehrinde test edeceğini açıklamadı. Buna karşın bazı şehirlerde bunun için yasal düzenlemelere ihtiyaç olduğu belirtiliyor.

Daimler, son dönemde araç paylaşım platformlarına yaptığı yatırımlar ile dikkati çekiyor. Müşterilerin cep telefonlarıyla taksi çağırmasını sağlayan Mytaxi, Avrupa'da 13 ülkede 70'den fazla şehirde hizmet veriyor.


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