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n11 ile Kahve Sohbetleri başlıyor

- n11.com sevilen isimleri ağırlayacağı "n11 ile Kahve Sohbetleri" programını başlattı

n11 ile Kahve Sohbetleri başlıyor
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İSTANBUL (AA) - E-ticaret sitesi n11.com sevilen isimleri ağırlayacağı "n11 ile Kahve Sohbetleri" programını başlattı. n11.com’un Instagram hesabına gelen hayran sorularını ünlü isimlerin cevaplayacağı program n11 YouTube hesabından paylaşılacak.

n11.com açıklamasına göre, "n11 ile Kahve Sohbetleri" programını başlatan n11.com gerçekleştirilecek ilk yayınında gençlerin oldukça sevdiği bir yazarı ağırlayacak.

Emrah Kolukısa’nın sunuculuğunu üstlendiği ve bugün saat 16.00’da yayınlanacak programın ilk konuğu yazar Büşra Yılmaz olacak.

Sıkı dost olan bir grup gencin hayatını anlattığı "4N1K" adlı romanı ile geniş bir hayran kitlesine kavuşan genç yazar, kitapları ve hayatı hakkında merak edilen soruları n11.com’da yanıtlıyor.

Her Perşembe saat 16:00’da yayınlanacak olan "n11 ile Kahve Sohbetleri" programında her hafta sevilen bir isim ile röportaj yapılacak.

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Anahtar Kelimeler:
Kahve SohbetleriN11.com
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