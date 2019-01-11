n11.com 2019'un moda renklerini

İSTANBUL (AA) - n11.com, 2019’un trend renkleri yeşil ve somon tonlarını "Ev Yaşam" kategorisine taşıdı.

n11.com'dan yapılan açıklamaya göre, e-ticaret platformu n11.com, 2019’da dekorasyonun trend renkleri olan yeşil ve somon tonlarını "Ev Yaşam" kategorisinde öne çıkarıyor.

Pembenin en güzel tonlarından biri olan somon rengi neşeyi, saflığı ve temizliği temsil ederken, yeşil dinlendirici ve sakinleştirici bir renk olarak tanımlanıyor. Doğanın simgesi olan yeşil rengi ile gönülleri okşayan pastel rengi ürünler n11.com’un "Ev Yaşam" kategorisinde kendini gösteriyor.

Salonların ve yatak odalarının vazgeçilmez parçalarından olan koltuklar, kırlentler ve yastıklar yeşil ve somon renklerine bürünüyor. Yaprak desenli yeşil kırlentler, odalara ferahlık katan yeşil tonlu perdeler ve somon rengi sehpalar n11.com’da satışa çıkarıldı.

Her odanın tamamlayıcı parçalarından olan somon ve yeşil rengi vazolar, çerçeveler, aynalar ve mumluklar n11.com’da dekorasyon yapmayı sevenleri bekliyor. Evlere neşe ve canlılık katacak bu ürünler n11.com’da trend ve modaseverlerin beğenisine sunuluyor.