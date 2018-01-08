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n11.com KOBİ’leri için "n11faturam" kullanıma sunuldu

İSTANBUL (AA) - n11.com ve Digital Planet iş birliğiyle geliştirilen firmalara avantajlar sağlayan elektronik fatura sistemi "n11faturam", n11.com KOBİ'lerinin kullanımına açılıyor. n11.com'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de...

n11.com KOBİ’leri için

İSTANBUL (AA) - n11.com ve Digital Planet iş birliğiyle geliştirilen firmalara avantajlar sağlayan elektronik fatura sistemi "n11faturam", n11.com KOBİ'lerinin kullanımına açılıyor.

n11.com'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de ekonomi ve KOBİ'ler büyüyor, büyürken de dijitalleşiyor. Bu dijitalleşmenin bir parçası olan n11.com, KOBİ'ler için Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen elektronik fatura sistemini iş ortaklarının kullanımına "n11faturam" uygulaması ile açıyor.

"n11faturam" sayesinde n11.com'da faaliyet gösteren firmalar tüm fatura işlemlerini Ocak 2018 itibarıyla kolayca elektronik ortama taşıyabiliyor.

Ücretsiz kurulum ve avantajlı kontör paket fiyatlarıyla ön plana çıkan "n11faturam", fatura oluşturmayı kolaylaştıran arayüzü ile hata yapma olasılığını azaltıyor. "n11faturam" ile firmalar, daha az maliyetle hızlı ve pratik şekilde fatura işlemlerini gerçekleştirerek kolayca arşivleyebiliyor.

Tüm platformlardan gerçekleştirilen satışlar için "n11faturam" portalı üzerinden yönetilebilen fatura işlemlerinin yanı sıra n11.com Mağaza Paneli ile tam entegre şekilde çalışan "n11faturam" sayesinde n11.com iş ortakları tek tıkla n11.com Mağaza Paneli üzerinden siparişler için de fatura kesebiliyor.

Bu ay hayata geçen proje ile n11.com online mağazalarının gönüllü veya zorunlu e-Fatura ve e-Arşiv sistemine geçiş alt yapıları sağlanmış oldu.

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