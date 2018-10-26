Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon Bursa dünya OTEP Eto
15 ova korumaya alındı
15 ova korumaya alındı
Akıl Fikir 12. yaşında
Akıl Fikir 12. yaşında
Boyner'le moda sohbeti
Boyner'le moda sohbeti
60 bin alıcı geliyor
60 bin alıcı geliyor
Paris'te tanıtıldı
Paris'te tanıtıldı

n11.com mağaza destek noktalarını genişletiyor

- n11.com, mağaza destek noktalarına bir yenisini daha ekleyerek Antalya Mağaza Destek Noktası'nı açtı

n11.com mağaza destek noktalarını genişletiyor
banner17

İSTANBUL (AA) - n11.com, mağaza destek noktalarına bir yenisini daha ekleyerek Antalya Mağaza Destek Noktası'nı açtı.

n11.com'dan yapılan açıklamaya göre, n11.com, iş ortaklarının bilgi ve destek alabileceği mağaza destek noktalarının sayısını arttırmaya devam ediyor.

İlk etapta İstoç ve Eminönü'nde açılan noktalarla iş ortaklarına online mağaza sahibi olmaktan satış yönetimine, ürün listelemeden e-ticaretin püf noktalarına kadar birçok konuda destek olan n11.com, mağaza destek noktalarına bir yenisini daha ekleyerek Antalya Mağaza Destek Noktası'nı açtı.

Sektörü geliştirme ve büyütme hedefiyle iş ortaklarına bir adım daha yaklaşan n11.com'un Mağaza Destek Noktaları, nasıl mağaza açılır, satışımı nasıl yönetirim, başarılı ürün listeleme ve stok kontrolü nasıl olur gibi birçok sorunun yanıtını veriyor.

Fotoğraf stüdyosu, n11.com ve n11pro mağaza açılış ve platform desteği, kategori yöneticileriyle iletişim ve koordinasyon, satış ve kampanyalarla ilgili toplantılar, paketleme ve promosyon ürünleri ve e-ticaret eğitim hizmetlerini ücretsiz veren mağaza destek noktalarıyla n11.com iş ortaklarının yanında olmaya devam ediyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Antalya Mağaza Destek NoktasıN11.com
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1