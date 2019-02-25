Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi moda Bursa mersin Mesut Balta
Lezzetin peşinde...
Lezzetin peşinde...
İlk operatör oldu
İlk operatör oldu
TESK'ten çağrı
TESK'ten çağrı
Yerli stent yolda
Yerli stent yolda
YHT'ye yatırım dopingi
YHT'ye yatırım dopingi

n11.com ve CEVA Lojistik iş birliği yaptı

- n11.com bünyesindeki tüm KOBİ’ler CEVA Lojistik iş birliği ile Türkiye’nin her yerinden yüksek hacimli ürün siparişlerini kata çıkararak alıcıların kapılarına teslim edebilecek

n11.com ve CEVA Lojistik iş birliği yaptı
banner17

İSTANBUL (AA) - tedarik zinciri yönetimi firmalarından CEVA Lojistik ile e-ticaret platformu n11.com e-ticaret sektörünün en büyük sorunlarından biri olan hacimli gönderilerin kata teslim süreçlerinin çözümü için iş birliği yaptı.

n11 açıklamasına göre, Türkiye’nin 81 ilinde 115 bini aşkın kayıtlı mağazasıyla 15 milyonun üzerinde müşteriye hizmet veren n11.com ve Türkiye’de 4 binden fazla çalışanı ile 81 ilde toplama ve dağıtım yapma kapasitesine sahip olan CEVA Lojistik iş birliği ile n11.com bünyesindeki tüm KOBİ’ler Türkiye’nin her yerinden yüksek hacimli ürün siparişlerini alıcıların kapılarına kadar kata teslim ettirebilecek.

Beyaz eşya, televizyon, demonte mobilya, spor aletleri ve lastik gibi hacimli ürünlerin kata çıkarılarak e-ticaret platformu n11.com kullanıcılarının kapılarına kadar taşınmasını sağlayan iş birliği ile satış sonrası hizmetin bir üst seviyeye çıkarılması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen n11.com Gelirden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kiho Lee, e-ticaret kullanıcılarının satış öncesi, sırası ve sonrası deneyimlerini mükemmelleştirmek için hizmetleri geliştirdiklerini ve önde gelen markalarla iş birlikleri gerçekleştirdiklerini belirterek, "Hacimli ürünlerin yüksek katlara ulaştırılması sorununu aşmak ve e-ticareti tercih edenlerin alışveriş deneyimini bir üst seviyeye çıkarmak için dünyanın önde gelen lojistik firmalarından CEVA Lojistik ile iş birliğine gitmenin memnuniyetini duyuyoruz. Bu iş birliği sayesinde Türkiye’nin 81 ilindeki KOBİ iş ortaklarımızın ürünlerini tüketicilerimizin kapılarına kadar ulaştıracağız." ifadelerini kulandı.

CEVA IMEA Bölge Başkanı Fuat Adoran ise "E-ticaret sektörüne en iyi hizmeti vermek için bilgi teknolojileri, insan kaynakları ve malzeme yatırımlarımızla büyüyoruz. n11.com'la yaptığımız iş birliği bizi hedeflerimize daha da yaklaştırıyor. 81 ilden 81 ile ev teslimatı yapabilen tek tedarik zinciri yönetimi şirketi olan CEVA’ya n11.com’un verdiği destek ve güven çok değerli. Bu güç ile n11.com’un müşteri memnuniyetini arttırmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
CevaN11
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5