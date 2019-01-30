n11.com, yeni okul döneminde kırtasiye ihtiyaçlarının adresi oluyor

İSTANBUL (AA) - Birbirinden ilgi çekici ve işlevsel ürünleri tek noktada buluşturan n11.com, okulların yeni döneminde de öğrencilerin tüm kırtasiye ihtiyaçlarına cevap veriyor.

n11.com'dan yapılan açıklamaya göre, e-ticaret platformu, yarıyıl tatilinin bitmesi ve okulların yeniden açılmasıyla birlikte pek çok farklı marka ve modelde kırtasiye ürününü öğrencilerin beğenisine sunuyor.

Renkli kalemlerden not defterlerine, dünya haritalarından okul çantalarına kadar birçok seçenek, n11.com’da öğrencilerle buluşuyor. n11.com, okulların yeni döneminde de eğlenceli ve işlevsel kırtasiye ürünlerinin adresi oluyor.

