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n11.com’a özel yüzde yüz pamuklu nevresimler satışta

- n11.com, rüya gibi bir uyku deneyimi için n11.com’a özel hazırlanan, yüzde yüz pamuklu nevresim setlerini satışa sundu

n11.com’a özel yüzde yüz pamuklu nevresimler satışta
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İSTANBUL (AA) - e-ticaret platformu n11.com, rüya gibi bir uyku deneyimi için n11.com’a özel hazırlanan, yüzde yüz pamuklu nevresim setlerini satışa sundu.

n11.com açıklamasına göre, hem desenleri hem de kumaşıyla fark yaratan nevresim setleri müşterilere sunuluyor. Yüzde yüz pamuk kumaştan üretilen, cildin nefes almasını ve ısı geçişini sağlayan nevresim setleri, sentetik kumaşlara kıyasla daha kaliteli bir uyku vadediyor. Nefes alabilen yumuşacık dokusuyla ön plana çıkan setler, pamuğun sakinleştirici etkisiyle kullanıcıların yeni güne daha zinde uyanmasına da katkı sağlıyor.

- Yaz mevsimi için ideal

İçeriğinde kullanılan 57 tel ranforce kumaş ile n11.com’a özel hazırlanan nevresim setleri, pamuklu içeriği ve yüksek hava geçirgenliği sayesinde özellikle sıcak yaz günlerinde daha rahat bir uyku deneyimi sunuyor.Yüksek kalite ipliklerle, modern dokuma tezgahlarda dokunan, Oeko-tex 100 Standardı’na uygun olarak üretilen, insan ekolojisine zararlı hiçbir madde içermeyen ve sık yıkamaya dayanıklı setler; hem çevreye hem de bütçeye dost olmasıyla öne çıkıyor.

Sadece n11.com’a özel hazırlanan nevresim setleri, birbirinden özgün beş farklı deseniyle satışa sunuluyor. Pastel tonların ağırlıkla işlendiği setlerde, marin ve floral desenler ön plana çıkıyor. n11.com’a özel üretilen setler; yaşamınıza konfor, yatak odanıza ise şık ve modern bir görünüm sağlıyor.

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N11.comNevresim
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