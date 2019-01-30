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n11.com'dan kış sporları ve kamp ürünlerinde bugüne özel kampanya

- n11.com'a gelen sporseverler, kış sporları ve outdoor & kamp kategorilerinden yapacakları 250 TL ve üzeri alışverişlerinde sepette ek yüzde 10 indirim kazanıyor

n11.com'dan kış sporları ve kamp ürünlerinde bugüne özel kampanya
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İSTANBUL (AA) - n11.com, kış sporları, outdoor ve kamp ürünlerinde bugüne özel indirim kampanyası sunuyor.

n11.com'dan yapılan açıklamaya göre, n11.com, sömestir tatili bitmeden doğa tatili ve kış sporları sevenlerin yüzünü güldürecek kampanya sunuyor. n11.com’a gelen sporseverler kış sporları, outdoor ve kamp kategorilerinden yapacakları 250 TL ve üzeri alışverişlerinde sepette ek yüzde 10 indirim kazanıyor.

Sadece bugün geçerli olan kampanya kapsamında kayak ve snowboard malzemeleri, trekking ve koşu ayakkabıları, outdoor mont, çanta ve termos gibi ürünlerin yanı sıra kampların olmazsa olmazı katlanabilir masa, buzluk, mataralar, kamp çadırı, uyku tulumu, şişme yataklar, matlar gibi pek çok ürün indirimli fiyatlarına ek sepette yüzde 10 indirimle satışa sunuluyor.

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