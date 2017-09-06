n11.com'dan okul alışverişi kolaylığı

İSTANBUL (AA) - n11.com, yeni eğitim yılının yaklaşması dolayısıyla öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik alışveriş kolaylığı sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, n11.com, birçok yaş grubunun A'dan Z'ye ihtiyacını karşılayabilecek 10 ayrı kategori oluşturdu.

Bu kategorilerde kırtasiye ürünlerinden kitaplara, beslenme ve okul çantasından mataralara kadar öğrencilerin temel ihtiyaçlarına ulaşılabiliyor. Elektronik kategorisindeki tablet, cep telefonu, bilgisayar gibi ürünler de teknoloji meraklısı öğrencileri bekliyor.



