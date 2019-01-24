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n11'den sanatsal malzemelerde indirim

- n11.com, sanat malzemeleri eksiklerini tamamlamak isteyenlere özel yüzde 60'a varan indirim sunuyor

n11'den sanatsal malzemelerde indirim
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İSTANBUL (AA) - n11.com, sanat malzemeleri eksiklerini tamamlamak isteyenlere özel yüzde 60'a varan indirim imkânı sağlıyor.

n11.com'dan yapılan açıklamaya göre, hobi ve sanatseverlerin en büyük ihtiyaçlarından olan boya, şövale, fırça ve çizim masası gibi birçok malzeme n11.com'da yüzde 60’a varan indirimlerle satışa sunuluyor.

Sanatseverlerin sıkça kullandığı yağlı boya, guaj boya, pastel boya, sulu boya, kuru boya, heykel hamuru, şövale, çizim masası, kesim tahtası gibi malzemelerin yanı sıra çeşitli ölçülerde tuvaller de indirimde.

Özellikle hobi çalışmalarında kullanılan porselen kalemi, akrilik boya, kumaş boyası gibi pek çok malzeme indirimli fiyatlarla sanatsal malzemelerde yüzde 60’a varan indirimler kampanyası kapsamında bir arada sunuluyor.

Herkesin severek kullandığı bez çantaları kendine özel bir tasarımla süslemek ya da çocuklarıyla bez çanta boyama aktivitesi yapmak isteyenler için baskıya hazır bez çanta ve kumaş boyaları n11.com’da uygun fiyatlarla satışa çıktı.

Yarıyıl tatilinde çocuklarıyla sanatsal aktiviteler yapmak isteyenler için ebru başlangıç setleri, hobi boyama ev maketi gibi pek çok alternatif kampanyaya özel indirimlerle geliyor.

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