n11pro ile bayi yönetimi dijitalleşiyor

İSTANBUL (AA) - E-ticaret platformu n11.com bünyesinde faaliyetlerine başlayan toptan alışverişin e-ticaret kanalı n11pro, yeni devreye alınan kapalı devre sistemi ile bayi yönetimi ve ödemeleri dijitalleştiriyor.



n11.com açıklamasına göre, şirketler için toptan alışveriş platformu n11pro üretici ve tedarikçi firmaların bayi yönetimini dijitalleştiriyor.



Üretici ve tedarikçi firmaların bayi yönetiminde kullanılan kapalı devre sistemini tamamen ücretsiz olarak sunan n11pro, bu sayede bayilerle üretici firmalar arasındaki tüm işlemleri dijital ortama taşıyarak pek çok avantaj sağlıyor.



n11pro’nun ücretsiz olarak sunduğu kapalı devre sistemini kullanan üretici ve tedarikçi şirketler, bayi siparişlerini dijital olarak yönetirken çok düşük maliyetlerle ödemelerini garanti altına alıyor. n11pro’ya gelen üretici ve tedarikçiler ürün fiyatlarını sadece bayilerinin görebilmesine imkan tanıyan kapalı devre sistemini kullanarak bayileriyle aralarındaki özel fiyat ve satış işlemlerini dijital ortamda tık hızında gerçekleştiriyor.



n11pro’nun sunduğu sistem sadece üretici ve tedarikçilerin değil, aynı zamanda bayilerin de işlerini kolaylaştıran bir iş yönetimi imkanı sunuyor. Müşteri ve tedarikçileri tek bir çatı altında toplayan n11pro, maliyet ve operasyonel riskleri azaltarak üretici ve işletmelerin de yüksek hacimli satış yaparak büyümelerine olanak sağlıyor.



KOBİ’ler üyelik ve şirket bilgilerinin olduğu formu doldurarak üyelik için gerekli evrakların tamamlanmasının ardından n11pro sistemine kayıt olabiliyor.





-“Tüm işlemler dijital ortamda anlık yapılıyor”





Açıklamada görüşlerine yer verilen n11.com Satış Genel Müdür Yardımcısı Örpen Koçak n11pro’nun üretici ve tedarikçi firmalarına dijital bir altyapıyı ücretsiz olarak sunduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"n11pro’nun sunduğu kapalı devre dijital altyapı sayesinde üretici, ithalatçı ve tedarikçi firmalar bayi yönetimi kapsamında gerçekleştirdikleri katalog paylaşımı, sipariş toplama, kampanya yönetimi ve ödeme gibi tüm işlemleri dijital ortamda anlık yapıyor. Ayrıca, n11pro’ya gelen üretici ve tedarikçiler ürün fiyatlarını sadece bayilerinin görebileceği sistem sayesinde özel fiyatlarını dijital ortamda paylaşabiliyor. Özellikle çelik, elektronik, hırdavat, oto yedek parça, lastik, kozmetik, temizlik, gıda, kağıt, kırtasiye ve kimyasal ham madde üretici ve tedarikçilerinin rağbet gösterdiği ve bayilerini taşıdığı bir kapalı devre ve ödeme garantisi sistemi sunuyoruz."



Stoklu çalışmak istemeyen, stok için yeri ya da sermayesi olmayan bayiler için n11pro ile ideal bir sistem sunduklarına dikkati çeken Koçak, "Sunduğumuz kapalı devre sistem sayesinde bayiler üreticideki stok durumunu ve satış fiyatını anlık olarak görebilecek ve buna göre kendi bünyelerinde stok tutmadan satışlarını gerçekleştirebilecek. Bu sistem sayesinde tedarik sorunu nedeniyle satışlar da iptal edilmeyecek. n11pro’nun sunduğu bu sistem sadece üreticileri değil bayileri de dijital dünyanın kolaylıklarıyla buluşturuyor, işlerini büyütmeye imkan tanıyor." ifadelerini kullandı.



