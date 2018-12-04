İSTANBUL (AA) - Şirketler için toptan alışveriş platformu n11pro resmen hizmete başladı.

n11.com'dan yapılan açıklamaya göre, işletmeden tüketiciye konseptli e-ticaret platformu n11.com, Türkiye'nin ekonomisine katkı sunma hedefinden hareketle online alım satımda sunduğu kolaylıkları yeni bir alana taşıyor.

Yenilikçi hizmet anlayışı ile Türkiye e-ticaret sektörünün büyümesinde öncü rol üstlenen n11.com, sektöre yön vererek ülkenin ekonomisini destekleyen girişimlerine bir yenisini ekledi.

Bugüne kadar iş modeliyle bireysel müşterilere satış yaparak Türk KOBİ'lerini ekonomiye kazandıran n11.com, toptan alışveriş e-ticaret kanalı kurdu. n11pro adı altında hizmet veren yeni platform, müşteri ve tedarikçileri tek bir çatı altında toplarken, şirketlere işlerini dijital dünyaya taşıma imkanı tanıyor.





- Bir sektör değil, tüm sektörler n11pro'da yer alacak





Sadece belli bir sektöre değil, ham maddeden, kozmetiğe, teknolojiden tekstile kadar pek çok alanda ürünün toptan satışının mümkün olduğu n11pro, Türkiye’nin her yerinden KOBİ’lerin büyüme atılımı gerçekleştirmesine olanak sağlayan bir platform olmayı hedefliyor.

Avantajlı kargo ve nakliye seçenekleri ile üretici ve işletmelere kolaylık sağlayan yeni platform, alım satım yapacak firmaların ham maddeden yarı mamule, yedek parçadan nihai ürüne ulaşabilmesini sağlarken, kredi kartı, çoklu kredi kartı ve vadeli ödeme gibi çeşitli ve güvenilir ödeme seçenekleriyle de tek platform üzerinden tüm sektör gruplarına erişebilme imkânı sunuyor.

Müşteri ve tedarikçileri tek bir çatı altında toplayan n11pro, toptan alışveriş imkânı ve satın alınan ürün adedine göre değişen rekabetçi birim fiyatlar ile KOBİ’lerin büyümesine olanak sağlamayı hedefliyor.

Ayrıca, maliyet ve operasyonel riskleri azaltan yeni platform, üretici ve işletmelerin de yüksek hacimli satış yaparak büyümelerine olanak sağlıyor. KOBİ’ler üyelik ve şirket bilgilerinin olduğu formu doldurarak üyelik için gerekli evrakların tamamlanmasının ardından n11pro sistemine kayıt olabiliyor.





- Teknolojik olarak "akıllı" şirketler daha çok kazanacak







n11.com Üst Yöneticisi (CEO) Won Yong Jo, Türkiye'nin 2023 vizyonuna bir adım daha yaklaşmasını sağlayacak e-ticaret ekosisteminin büyük bir potansiyel barındırdığını ve agresif bir hedefe sahip olduğunu ancak bu alanın hala gelişmeye ve desteğe açık olduğunu belirtti.

E-ticaretin ticaret içindeki payının gelişmiş ülkelerde yüzde 9,8 iken, bu oranın Türkiye’de yüzde 4,1 seviyesinde olduğunu vurgulayan Jo, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ancak bu oran ülkemizde günden güne daha da artıyor ve biz de n11.com olarak bu artışa katkı sağlamak için elimizi taşın altına koyuyoruz. Türkiye e-ticaret sektörünün büyümesinde öncü rol üstlenen n11.com olarak, sektöre yön vererek ülkenin ekonomisini destekleyen girişimlerimize bir yenisini ekledik. Yenilikçi ve son teknolojiyi kullanarak sunduğumuz hizmetlerimizi, farklı alanlara taşımayı ve bu sayede e-ticaret ekosisteminin büyümesine katkı sunmayı çok önemsiyoruz.

Bu amaçla, maliyet ve operasyonel riskleri azaltarak kurumsal müşterilere toplu satın alma imkânı sunan yeni platformumuz n11pro’yu hayata geçirdik. Bu platform sayesinde, artık üretici ve işletmeler dijital dünyaya attıkları adımla yüksek hacimli satışlar gerçekleştirerek daha hızlı büyüme olanağı yakalayacak. Şirketler, n11pro’nun sunduğu teknolojik altyapı sayesinde teknolojik altyapısıyla akıllı hale gelebilecek, ayrıca avantajlı kargo ve nakliye imkanının yanı sıra kredi kartı, çoklu kredi kartı ve vadeli ödeme gibi çeşitli ve güvenilir ödeme seçenekleriyle tek platform üzerinden tüm sektör gruplarına erişebilecekler."





- "n11pro Türkiye'nin KOBİ'lerine yepyeni bir müşteri pazarı sunuyor"





Türkiye'nin e-ticaret potansiyelini gerçekleştirmesinin ekonomiye sunacağı katkıya değinen Jo, "Beş yılda 100 bini aşkın kayıtlı mağaza, 13 milyon üye, açıldığı günden bu yana satılan 81,2 milyon ürün ve 2,6 milyar toplam ziyaret sayısına ulaşan n11.com, yine kurulduğundan bu yana geçen beş yılda 7,8 milyar TL ticaret hacmine ulaştı. n11.com olarak, bu alanda yarattığımız başarılı ticaret hacmini daha da genişletmek ve şirketleri de bu ekosistemin içine alarak, dijital dünyanın kolaylıklarıyla tanıştırmak istedik." ifadelerini kullandı.

Jo, bu sayede Türkiye’nin dört bir yanındaki KOBİ’lere yepyeni bir müşteri pazarı sunmanın yanı sıra Türkiye ekonomisine de güçlü bir ivme kazandırmayı hedeflediklerini aktararak, Türkiye ekonomisinin büyük bir bölümünü oluşturan KOBİ'lerin büyümesine önemli bir katkı sunacak n11pro sayesinde, Türkiye'nin dünyanın önde gelen ekonomilerine bir adım daha yaklaşacağına inandıklarını vurguladı.