Naci el Ali sergisi ziyarete açıldı

İSTANBUL (AA) - Bağımsız Sanat Vakfı ile Kelimat Sanat Galerisi tarafından, Filistinli karikatürist Naci el Ali'nin vefatının 30. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen "Naci el Ali" sergisi sanatseverlerle buluştu.

Vakfın Eminönü'deki binasında açılan sergiye ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Kelimat Sanat Galerisi sahibi Adnan Al Ahmad, Naci el Ali'nin özellikle Filistin ve Arap davası için çok önemli bir dönemi temsil ettiğini söyleyerek, Filistin'den sürüldükten sonra Kuveyt, Beyrut ve Londra'da yaşamını sürdürdüğünü kaydetti.

Al Ahmad, usta karikatüristin gittiği her ülkede yeniden doğduğunu dile getirerek, "Naci el Ali, Arap kültüründe çok önemli bir yere sahiptir. Gittiği her ülkede yeniden doğdu, yeniden gelişti. Ona bağlı olarak da Hanzala doğdu. Filistin davasını anlayan ve onun farkında olan çocuğun adıdır Hanzala. Bu çile, bu buhran çağımızın buhranıdır. En başta Filistin'de yaşandı, sonra birçok ülkede tekrarlandı. Naci el Ali nereye giderse gitsin, Filistin davasını ve yaşadığı bunalım ve buhranı taşımıştır. Nereye giderse gitsin, davasını çantasında ve yükünde taşıdı." dedi.

Bağımsız Sanat Vakfı'ndaki açılan serginin ilk kez yapıldığını ve önemli olduğunu kaydeden Al Ahmad, "Sergide, orijinal 10 tablosu var. Eserler, Naci el Ali'nin Londra'daki ailesinden alınarak İstanbul'a getirildi. 2004'ten beri ailesiyle derin bir dostluğumuz var. Buna bağlı olarak eserleri buraya getirdik." diye konuştu.

Adnan Al Ahmad ayrıca 2018 yılında Naci el Ali'nin hayatı ve eserleriyle ilgili kapsamlı bir kitap yayımlayacağını ifade etti.

Vakfın Başkanı Hülya Yazıcı ise Naci el Ali sergisini açmayı uzun süredir çok istediğini aktararak, Adnan Al Ahmad'ın buna vesile olduğunu söyledi.

Kudüs yılı dolayısıyla açılan bir sergide dünyanın pek çok yerinden çeşitli eserleri vakıfta sergilediklerini hatırlatan Yazıcı, "Naci el Ali'nin resimleri ise bu seçkideki en özel yere sahip çalışmalar. Her şeyden önce dünya çapında çok tanınmış bir sanatçı. Sanatçının bir derdi, davası olması ve onu savunması, insanlık sorunlarına eğilmesi benim için çok önemli. Böyle sanatçılara her zaman saygı duydum. Çünkü sanatın bu toplumsal işlevini çok önemsiyorum. O kendi ülkesinin sorunlarına sahip çıkıp bunu dünyaya anlatabilmiş ender sanatçılardan birisi." değerlendirmesinde bulundu.

Yazıcı, Naci el Ali'nin 1987'de öldürüldüğünün altını çizerek, "Ölümünün 30. yılını yad ediyoruz bugün. Mossad ajanları tarafından öldürüldü." ifadelerini kullandı.

Sergide, usta karikatüristin Londra'daki yol arkadaşı Hani Mazhar'ın, Ali'nin vefatından sonra yaptığı iki eserinin bulunduğunu kaydetti.

Filistin'in sembolü Hanzala'nın babası Naci el Ali'nin eserleri 10 Eylül'e kadar görülebilecek.