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Nahda'dan Katar krizinin çözümü için taraflara diyalog çağrısı

Tunus Nahda Hareketi Partisi, Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki krizin çözümü için "diyalog" çağrısı yaptı.

Nahda'dan Katar krizinin çözümü için taraflara diyalog çağrısı

TUNUS (AA) - Tunus Nahda Hareketi Partisi, Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki krizin çözümü için tarafları diyalog çağrısı yaptı.

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Tunus'ta ulusal uzlaşı hükümetinin koalisyon ortağı Nahda Hareketi Partisinden yapılan yazılı açıklamada, "Geçmişe dayanan ortak çıkarların birbirine bağladığı kardeş Arap ülkeleri arasında ilişkilerin bozulması, bu ülkelerin bu çıkarları göz önüne alması, geliştirmesi ve büyütmesini gerektiriyor. Kardeş ülkelere gerilimi arttırmamaya, diyalog dilini tercih etmeye, ortak yapılar, diplomatik kanallar ve Kuveyt'in ortaya koyduğu arabuluculuk girişimini desteklemeye davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Suudi Arabistan, BAE, Yemen, Mısır ve Bahreyn 5 Haziran'da yaptıkları açıklama ile Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatarak, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti. Katar’a karşı yapılan diplomatik ablukaya Maldivler ve uluslararası toplumca meşruiyeti olmayan darbeci General Halife Hafter destekçisi Libya Tobruk hükümeti de katılmıştı.

Muhabir: Enes Kanlı

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Diyalog çağrısıDünyaKatarKrizTunus Nahda Hareketi Partisi
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