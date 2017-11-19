İSTANBUL



Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu, son yolculuğuna uğurlandı.



"Yüzyılın sporcusu" olarak nitelendirilen Naim Süleymanoğlu için Başbakan Binali Yıldırım'ın da katılımıyla Fatih Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.



Tören öncesinde Naim Süleymanoğlu'nun ailesi ve yakınları taziyeleri kabul etti.



Cenaze namazına, Başbakan Yıldırım'ın yanı sıra, TBMM Başkan Vekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Aysever, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal, milletvekilleri ile siyaset ve iş dünyasından birçok isim katıldı.



Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve olimpiyat şampiyonu eski milli güreşçi Hamza Yerlikaya, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Halil Mutlu'nun yanı sıra spor dünyasından çok sayıda kişi de cenazede yer aldı.



Naim Süleymanoğlu'nu son yolculuğunda çok sayıda vatandaş da yalnız bırakmadı.



İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Başbakan Binali Yıldırım ve bakanlar da tabuta omuz vererek, Süleymanoğlu'nun naaşını cenaze aracına kadar taşıdı.



Süleymanoğlu'nun doğduğu Bulgaristan'dan da basın mensupları cenaze törenini takip etti.



Tabutu Türk bayrağına sarıldı



Türk bayrağına sarılı Süleymanoğlu'nun tabutunun üstünde karanfiller yer aldı.



Tabut önünde genç milli halterci Şafak Keskin, Naim Süleymanoğlu'nun milli takım formasıyla altın madalya kazandığı bir müsabaka sonrası çekilen ve üzerinde "Kalbimizdesin" yazısının yer aldığı çerçeveli fotoğrafını tuttu.



En büyük rakibi Leonidis de yalnız bırakmadı



Naim Süleymanoğlu'nun cenazesine, aktif spor yaptığı dönemde en büyük rakiplerinden olan Yunan Valerios Leonidis de katıldı.



Gençlik ve Spor Bakanlığının davetlisi olarak İstanbul'a gelen Leonidis, Süleymanoğlu'nun tabutu başında bir süre bekledi. Eski Yunan sporcu, geçmişte madalya için yarıştığı rakibinin tabutunu öptü.



Geniş güvenlik önlemleri alındı



Cenaze namazı sırasında Fatih Camisi içinde ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri uygulandı.



Cami çevresindeki yollar araç trafiğine kapatılırken, girişlerde kontrol noktaları kuruldu. Cenazeye katılanlar tek tek aranarak cami avlusuna alındı.



Edirnekapı Mezarlığı'nda toprağa verildi



"Yüzyılın sporcusu" Süleymanoğlu'nun naaşı, Fatih Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Mezarlıktaki cenaze törenine Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Naim Süleymanoğlu'nun ailesi ve yakınlarıyla, çok sayıda vatandaş katıldı.



Naim Süleymanoğlu'nun cenazesinin toprağa verilmesinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, efsane haltercinin kazandığı madalyalarla Türkiye'nin gururu olduğunu belirterek, "Balkan coğrafyasında yaşayan bütün insanların sesi oldu. Balkan camiası hiçbir zaman onu yalnız bırakmadı. İnşallah geride kalan ailesini de yalnız bırakmayacak. Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.



Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise efsane bir şampiyonu kaybettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Kendisinin son zamanlardaki tedavi sürecini çok yakından takip ettik. Karaciğer nakli başarılı sonuçlandı fakat çoklu organ yetmezliği sebebiyle mücadeleyi kaybetti. Üç olimpiyat, 7 dünya, 6 Avrupa şampiyonluğu ve 46 rekor... Bunların hepsi spor tarihine altın harflerle yazıldı. Futbolda Messi, Ronaldo ve Pele varsa, dünya halterinde de Naim Süleymanoğlu var. Time dergisine kapak olmuş, özellikle Balkanlar'da yaşanan zulmün sesi olmuş ve elde ettiği derecelerle bu haksızlığı haykırmış bir şampiyon. Onu ülkemize kazandıran merhum Turgut Özal'ı da rahmetle anıyoruz. Onun gelişi bir hikaye. Onu unutmayacağız. Naim Süleymanoğlu, Türk sporunun bir meşalesi ve önderi. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine de sabır diliyorum. O, bütün Türk milletinin kalbinde taht kurmuş efsane bir şampiyon. Mekanı cennet olsun. Milletimizin başı sağ olsun."



Karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi görüyordu



Siroza bağlı karaciğer yetmezliği nedeniyle 28 Eylül'den bu yana Memorial Ataşehir Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören ve 6 Ekim'de de aynı hastanedeki Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. Yalçın Polat ile ekibinin gerçekleştirdiği ameliyatla karaciğer nakli olan Süleymanoğlu, son olarak beyindeki kanama ve buna bağlı artan ödem nedeniyle 11 Kasım'da acil ameliyata alınmıştı.



Naim Süleymanoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen dün hayatını kaybetmişti.



46 dünya rekoru kırdı



Tedavi gördüğü hastanede 50 yaşında yaşamını yitiren Naim Süleymanoğlu, 9 yaşında başladığı halterde 3 olimpiyat şampiyonluğu kazanırken, kariyeri boyunca toplam 46 dünya rekoru kırdı.



"Cep herkülü" lakaplı Naim Süleymanoğlu, 1984, 1985 ve 1986'da olmak üzere üst üste 3 kez dünyada "yılın haltercisi" seçildi.



Gençlik ve Spor Bakanı Bak: Türk sporu için acı bir gün"



Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fatih Camisi'nde kılınacak cenaze namazı öncesinde, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Naim Süleymanoğlu'nu kaybetmenin acısını yaşadıklarını aktararak, şunları kaydetti:



"Türk sporu için acı bir gün. Haberi dün doktor bize bildirdi. Sayın Cumhurbaşkanımız ile dün Rize'de kongredeyken haberi aldık. Türk sporuna büyük hizmetler yapmış, halterin gelişmesine büyük katkı vermiş değerli bir insanı kaybettik. Süreci Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakanımız takip etti. Böyle önemli bir sporcuya sahip olmak her ülkeye nasip olmaz."



Süleymanoğlu'nun olimpiyatlarda elde ettiği başarıları hatırlatan Bak, "Nasıl futbolda Messiler, Ronaldolar, Platiniler konuşuluyorsa, halterde de o duayendi, üstattı." ifadelerin kullandı.



Ahmet Özal: Naim rahmetli babamın manevi oğluydu



Türkiye'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal da yaptığı açıklamada, "Naim kardeşimiz, rahmetli babamın manevi oğluydu, ben de onun manevi ağabeyi oluyorum. İlk geldiği günü hatırlıyorum, pırıl pırıl bir insandı, hiçbir zaman kimseyi, Türkiyeyi üzmedi." şeklinde konuştu.



Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar ise "Naim Süleymanoğlu'na 'Cep Herkülü' denirdi. Bu gerçekten ona çok yakışıyordu. Tam Naim'i ifade ediyordu." dedi.



Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen ise, "Hepimizin başı sağ olsun. Efsane bir şampiyonu kaybettik. Herkese rol model olmuştu. Çok üzgünüz." ifadelerini kullandı.



Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Naim Süleymanoğlu'nun vefatının tüm Türkiye'yi üzdüğünü söyledi.



Muhabir: Muhabir: Ercan Çakar, Emrah Oktay, Hatice Şenses Kurukız, Sefa Mutlu, Emre Doğan