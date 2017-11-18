Naim Süleymanoğlu'nun cenazesi yarın İstanbul'da defnedilecek

İSTANBUL (AA) - Olimpiyat ve dünya şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun cenazesi yarın İstanbul'da toprağa verilecek.
İstanbul Valisi Vasip Şahin, Süleymanoğlu'nun vefat ettiği hastanede düzenlenen basın toplantısında, cenaze törenine ilişkin bilgi verdi.
Naim Süleymanoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine ve millete sabır dileyen Şahin, Süleymanoğlu için yarın öğle vakti Fatih Camisi'nde cenaze namazı kılınacağını belirtti. Şahin, Süleymanoğlu'nun cenazesinin Edirnekapı Mezarlığı'nda defnedileceğini bildirdi.
Vali Şahin, "Hocalarımıza, hastane yönetimine ve bu konuyla yakından ilgilenen, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.