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Nakille sağlığına kavuşan kadın diyaliz hastalarına moral oldu

- Kadavradan yapılan böbrek nakliyle sağlığına kavuşan İzmirli Yıldız Kurt, Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi'nde düzenlenen etkinlikle diyaliz hastalarına umut aşılamaya çalıştı - Kurt: - "2018 yılından tek dileğim nakil bekleyen tüm hastalara uygun organların bulunması ve benim gibi sağlıklarına kavuşmaları"

Nakille sağlığına kavuşan kadın diyaliz hastalarına moral oldu

İZMİR (AA) - İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde böbrek nakliyle sağlığına kavuşan Yıldız Kurt, hemodiyaliz ünitesinde tedavi gören hastalar için düzenlenen moral etkinliğine katıldı.

Kronik Diyaliz Eğitim Merkezi'nde düzenlenen programda, tedavileri devam eden hastalarla tek tek ilgilenen 31 yaşındaki Kurt, diyaliz hastaları İsmail Ulus ve Mert Karademir'in söylediği şarkılara eşlik etti.

Yıldız Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2007 yılında böbrek yetmezliği teşhisinin konması sonrası çok zor günler yaşadığını, geçen yıl kadavradan yapılan böbrek nakliyle yeniden sağlığa kavuştuğunu söyledi.

Kurt, "21 yaşındayken diyaliz ünitesinde tedavi görmeye başladım. İlk başlarda çok üzülmüştüm ama hiç ümidimi kaybetmedim. Bir gün bana da uygun böbrek bulunup sağlığıma kavuşacağıma inanıyordum. Bir gün telefonum çaldı o mutlu haberi aldım. Sonra kaldığı yerden hayatıma devam ettim." dedi.

Diyaliz merkezindeki hastalarla bir aile gibi olduklarını, hastane yönetimi tarafından programa davet edilince tüm programlarını iptal ederek arkadaşlarının yanında olmaya karar verdiğini anlatan Kurt, şöyle konuştu:

"Tedavi sürem boyunca hiçbir yere gidemiyordum, eğlencelere katılamıyordum. Böbrek nakli oldum, yeniden doğmuş gibiyim. Artık benim yüzüm gülüyor. Arkadaşlarıma örnek olmak, moral vermek, umut aşılamak için nakil olduktan sonra ilk kez geldim. 2018 yılından tek dileğim nakil bekleyen tüm hastalara uygun organların bulunması ve benim gibi sağlıklarına kavuşmaları."

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Ünal ise diyaliz merkezinde bu yıl ilk defa böyle bir etkinliğe imza attıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Amacımız farkındalık yaratmak. Hastalarımızın ümitlerinin 2018 yılına taşındığını göstermek için böyle bir program hazırladık. Bizim beklentimiz kadavradan organ bağışı rakamlarını arttırmak ama Türkiye'de canlıdan yapılan organ bağışı rakamları daha fazla. Bu konuda her ortamda bilgilendirme çalışması yapıyoruz."

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Böbrek NakliDiyalizIzmirİzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve Araştırma HastanesiProf. Dr. Nurettin ÜnalYeni Yıl Kutlaması
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