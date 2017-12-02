Namık Kemal mezarı başında anıldı

ÇANAKKALE (AA) - Vatan ve hürriyet şairi Namık Kemal, vefatının 129. yılında Gelibolu ilçesine bağlı Bolayır köyündeki mezarı başında anıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan anma töreninde, Namık Kemal'in kabrine Gelibolu Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, 18. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Mustafa Yaşar Arslanhan, Gelibolu Belediye Başkan Vekili Deniz Cankara tarafından çiçek bırakıldı.

Gelibolu Namık Kemal Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Seval Kavalcı, törende yaptığı konuşmada, Namık Kemal'in 21 Aralık 1840'ta Tekirdağ'da doğduğunu ve asıl adının Mehmet Kemal olduğunu söyledi.

Namık Kemal'in, 1872'de Gelibolu Mutasarrıflığına tayin edildiğini anlatan Kavalcı, Kemal'in Gelibolu'da 3 yıl kaldığını "Vatan Yahut Silistre"yi burada tamamladığını hatırlatarak, "Namık Kemal'i 129. ölüm yılında saygı ve rahmetle anıyoruz. Ruhu şad olsun." dedi.

Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu. Daha sonra aynı yerde mezarı bulunan Gelibolu Fatihi Gazi Süleyman Paşa'nın türbesi ziyaret edildi.