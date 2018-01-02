ADANA (AA) - Adana'da, uyuşturucuyla mücadelede yerel yönetimlerle ortaklaşa çalışılmasını içeren "Narko Adana Elçi Projesi" kapsamında zabıta ve temizlik görevlileri başta olmak üzere belediye çalışanlarına özel eğitim verilecek.

İl Emniyet Müdürlüğü ile Büyükşehir, Seyhan, Çukurova, Yüreğir ve Sarıçam belediyeleri ortaklığında gerçekleştirilen projenin tanıtım toplantısı ve imza töreni Emniyet Müdürlüğü binasında yapıldı.

Vali Mahmut Demirtaş, törende yaptığı konuşmada, proje kapsamında zabıta ve temizlik görevlileri başta olmak üzere belediye çalışanlarına uyuşturucuyla mücadeleyle ilgili narkotik birimlerince eğitimler verileceğini söyledi.

Eğitimlerin ardından belediye görevlilerinin emniyet birimlerine yardımcı olmalarının sağlanacağını vurgulayan Demirtaş, şöyle konuştu:

"Adana Emniyet Müdürlüğümüzün uyuşturucu ile mücadele konusunda daha önce başlattığı, Narkotem çalışmalarına ek olarak bugün başlatılan 'Narko Adana Elçi Projesi' sahaya, Adana sokaklarına olumlu yansıyacaktır. Yürütülecek eğitim faaliyetlerinin ardından belediye personelimizin katkısıyla uyuşturucu ile mücadelede ciddi mesafe alacağımızı düşünüyorum."

İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız da yerel yönetimleri de uyuşturucu ile mücadeleye dahil etmek istediklerini belirtti.

Kentte uyuşturucunun kökünü kazımayı amaçladıklarının altını çizen Yıldız, bu mücadeleye toplumun geniş kesimlerinin de katılımıyla olumlu sonuçlar alacaklarına inandıklarını söyledi.

Yıldız, proje kapsamında verilecek eğitimlerin büyük önem taşıdığını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Uyuşturucuyla mücadele eğitimi alan yerel yönetim görevlileri daha bilgili ve bilinçli olarak sokakta görev yapacak. Bu görevi yaparken karşılaşabilecekleri uyuşturucu suçuna karşı nasıl bir hareket tarzı geliştirmeleri gerektiğini öğretmek ve genel kolluk kuvvetlerine vakit geçirmeden bilgi akışı sağlama reflekslerini geliştirmek istiyoruz. Bu proje ile başta yerel yönetim görevlileri olmak üzere tüm vatandaşlarımızın genel kolluk kuvvetlerine ulaşabilirliğini de kolaylaştırıyoruz."

Konuşmaların ardından kurum temsilcileri tarafından protokol imzalandı.



