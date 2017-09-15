KARABÜK (AA) - Karabük, Düzce, Bartın ve Kocaeli'de, polis ekiplerince "Narko-sokak" uygulaması yapıldı.

Karabük Narkotik Suçlarla Mücadele, Asayiş, Trafik, Çevik Kuvvet ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı 70 personelden oluşan 30 ekip, kentin ana caddeleri ve giriş-çıkışlarında, eğlence merkezlerinde ve bazı mahallelerinde eş zamanlı uygulama başlattı.

Şüphelilerin üst aramasıyla kimlik sorgusunun yapıldığı uygulamada, önceden belirlenen bazı adreslerde de arama yapıldı.





- Düzce

Düzce Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki kalabalık ve işlek caddelerde belirlenen kontrol noktalarında araçları durdurarak arama yaptı.

Ekiplere, özel eğitimli narkotik köpeği "Gölge" de destek verdi. Çay Mahallesi girişi ve Yığılca Işıklı Kavşakta devam eden uygulamanın gece saatlerine kadar süreceği öğrenildi.





- Bartın

Bartın’da da 90 kişilik ekip, uygulama kapsamında kentin işlek caddelerinde eş zamanlı denetimler gerçekleştirdi.

Önceden belirlenen bazı ev ve iş yerlerinde arama yapan ekipler, şüphe üzerinde durdurduğu bazı araçlarda da arama yaptı. Bazı şüphelilerin de üst araması ile kimlik sorgusu yapıldı.





- Kocaeli

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte gerçekleştirilen "narko sokak" uygulamasında, ''taksirle adam öldürme'' suçundan aranan bir kişi gözaltına alındı.

Uygulama kapsamında Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Tepecik, Ömerağa, Kemalpaşa ve Körfez mahallelerinde uygulama başlattı.

Eğlence merkezleri, kafeterya ve restoranlarda şüphelilerin üst araması ile kimlik sorgusunun yapıldığı uygulamada, ''taksirle adam öldürme'' suçundan arandığı tespit edilen F.A, gözaltına alındı.

Kafeteryada içtiği çayın parasını masaya bıraktıktan sonra kelepçelenen F.A, Saraybahçe Polis Merkezi'ne götürüldü.







