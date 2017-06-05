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NASA kütle çekimsel dalgaları üçüncü kez kayda aldı

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı NASA, "kütle çekimsel dalgalar" denilen evrenin uzam-zaman eğriliğindeki titreşimleri üçüncü kez kayda aldı.

NASA kütle çekimsel dalgaları üçüncü kez kayda aldı

ANKARA (AA) - Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı NASA, "kütle çekimsel dalgalar" denilen evrenin uzam-zaman eğriliğindeki titreşimleri üçüncü kez kayda aldı.

NASA, Lazer İnterferometre Kütle Çekimsel Dalga Gözlemevi'nin (LIGO), üç milyar yıl ışık yılı ötede iki dev kara deliğin çarpışmasıyla ortaya çıkan kütle çekimsel dalgalarının 4 Ocak 2017'de Dünya'da kaydedildiğini bildirdi.

Daha önce 2015 yılında eylül ve aralık aylarında Dünya'dan bir buçuk milyar yıl ötede çarpışarak birleşen, kara deliklerin yarattığı kütle çekim dalgalarını iki kez kayda geçiren gözlemevi, çarpışmadan sonra oluşan kara deliğin Güneş'ten 49 kat büyük olduğunu belirtti.

Fizikçi Albert Einstein'ın ilk kez genel görelilik teorisiyle ortaya atılan kütle çekimsel dalgalar söz konusu gözlemlerden önce yalnızca dolaylı olarak biliniyordu.

"LIGO'nun kayıtlarına kadar evren ile ilgili bildiğimiz her şey ışıktan geliyordu." diyen LIGO grubu baş araştırmacısı Tyson Littenberg, "Kütle çekimsel dalga gözlemleri sayesinde kainatın esrarengiz nesnelerini ve olaylarını kavramak için artık elimizde yeni bir araç var." ifadelerini kullandı.

NASA bilim adamları gözlemin sonuçlarına dair değerlendirmelerini "Physical Review Letters" dergisinde yayımladı.

Muhabir: Emre Aytekin

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Amerikan Havacılık Ve Uzay Dairesi (NASA)BilimKütle çekimsel DalgaLazer İnterferometre Kütle Çekimsel Dalga Gözlemevi (LIGO)
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