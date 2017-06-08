İSTANBUL (AA) - Bir televizyon programında sarf ettiği sözler nedeniyle, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan hakkında 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki hakim karşısına çıktı.

İstanbul 52. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Mahruki ve avukatı ile müşteki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı katıldı.

Suç işlediği tarihte bir televizyonda programa katıldığını belirten Mahruki, programda konuklardan birinin 12 adaların Yunanistan'a verilmesine dair İsmet İnönü ve Mustafa Kemal Atatürk'ü işaret ettiğini söyledi.

Kendisinin de bu olaya müdahale ettiğini belirten Mahruki, "12 Adanın Lozan öncesi verildiğini ancak 17 adanın 2004-2006 yılları içerisinde AK Parti Hükümeti dönemi içerisinde Yunanlılara bırakıldığını söyledim. Bu işlemi gerçekleştiren dönemin tüm kamu görevlilerinin bu eylemden dolayı yani vatan toprağını terk etme nedeniyle vatana ihanetten yargılanacaklarını söyledim." diye konuştu.

Bu konuyu da kendisinden önce dile getiren emekli Kurmay Albay Ümit Yalım ve birçok köşe yazarı ile akademisyenin görüşleri doğrultusunda aktarmak istediğini kaydeden Mahruki, konuşmacının programı baltaladığını savundu.

Mahruki, savunmasına şöyle devam etti:

"Kesinlikle eylem nedeniyle isnat edilen Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan değildir çünkü 2004-2006'da cumhurbaşkanımız değildi. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer idi. Benim dile getirdiğim konu 17 adanın Yunanlılara terk edilmiş olmasıydı. Sözlerimin içerisinde adaların terk edilmesine sebep olanların yargılanacağını söylemek dışında herhangi bir hakaret yoktur."

Mahruki'nin savunmasının ardından Gaziantep Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ ve emekli Kurmay Albay Ümit Yalım duruşmada tanık olarak dinlendi.

Sanık Mahruki hakkında verilen adli kontrol kararının kaldırılmasına karar veren mahkeme, televizyon programının dökümünün bilirkişi tarafından yaptırılmasına hükmetti.

Mahkeme, suçtan zarar görme ihtimaline binaen müşteki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davaya katılma talebinin kabulüne karar verdi.