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NATO, AB ve İsveç'ten Kuzey Kore'yi kınama

- NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: - "Kuzey Kore'nin 6. nükleer denemesini şiddetle kınıyorum. Bu deneme Kasım 2016'da kabul edilen BMGK'nın 2321 nolu kararının yine açık ihlalini teşkil etmektedir" - AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Mogherini: - "Pyongyang yönetiminin gerçekleştirdiği deneme çok kışkırtıcı bir hareket, bölgesel ve uluslararası güvenliği tehdit ediyor" - İsveç Dışişleri Bakanı Wallström: - "Kuzey Kore uluslararası barışı ve istikrarı tehdit ediyor"

NATO, AB ve İsveç'ten Kuzey Kore'yi kınama

BRÜKSEL/STOCKHOLM (AA) - Avrupa Birliği (AB), NATO ve İsveç, Kuzey Kore'nin yeni nükleer denemesini kınadı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yaptığı yazılı açıklamada, NATO'nun Kuzey Kore'nin istikrarsızlaştırıcı davranışlarından rahatsızlık duyduğunu bildirdi.

"Kuzey Kore'nin 6. nükleer denemesini şiddetle kınıyorum. Bu deneme Kasım 2016'da kabul edilen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2321 nolu kararının yine açık ihlalini teşkil etmektedir." ifadesini kullanan Stoltenberg, bu denemelerin bölgesel ve uluslararası güvenliği tehdit ettiğini vurguladı.

Stoltenberg, Pyongyang yönetimine tüm balistik füze ve nükleer programına ilişkin faaliyetlerini sonlandırma çağrısı yaparak, açıklamasında "Kuzey Kore tüm kitle imha silahlarını, geri dönüşü olmayacak ve teyit edilebilir şekilde yok etmeli." ifadesine yer verdi.

Kuzey Kore'ye uluslararası sorumluluklarını yerine getirme çağrısında bulunan Stoltenberg, yönetimin, gerginlik ve güvensizliğe yol açan tüm tehdit ve davranışlara son vermesini istedi.

- "Kışkırtıcı bir hareket"

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Kuzey Kore'nin BMGK kararlarını bir kez daha ihlal ettiğine dikkati çekerek, "Pyongyang yönetiminin gerçekleştirdiği deneme çok kışkırtıcı bir hareket, bölgesel ve uluslararası güvenliği tehdit ediyor." dedi.

AB'nin mesajının çok net olduğunu aktaran Mogherini, Kuzey Kore yönetimine tüm kitle imha silahlarını yok etme çağrısı yaptı.

Mogherini, konuya ilişkin muhataplarıyla görüşmeler yürüteceğini, Kuzey Kore'nin nükleer denemelerini, gelecek hafta Estonya'da gerçekleştirilecek AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın gündemine taşıyacağını söyledi.

AB ve uluslararası toplumun bu meseleyi koordineli şekilde ve ortak tutumla ele almasının önemine değinen Mogherini, BMGK'nın etkili ve sert tepki vermesi gerektiğini kaydetti.

İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kuzey Kore'nin son denemesini kınadıklarını belirterek, "Kuzey Kore uluslararası barışı ve istikrarı tehdit ediyor. BMGK'ya görev düşüyor." ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore yetkilileri, yeni geliştirdikleri kıtalar arası balistik füzeye yüklenebilecek bir hidrojen bombasını denediklerini kaydetmişti. Deneme sonucu bölgede sabah saatlerinde sarsıntı meydana gelmişti. Kuzey Kore basınındaki haberlerde, denemenin, ülkenin lideri Kim Jong-un'un emriyle yapıldığı ve başarılı olduğu duyurulmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Balistik FüzeKuzey KoreMogheriniNATONükleerStoltenberg
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