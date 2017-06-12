NATO askerleri Afganistan'da 3 sivili öldürdü

KABİL (AA) - Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde NATO birliklerinde görev yapan yabancı askerlerin, üç sivili silahla vurarak öldürdüğü bildirildi.
Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nangarhar'ın Gani Hil ilçesine bağlı Şirger bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, NATO askerlerinin bölgeden geçtiği sırada patladığını belirtti.
Patlamanın ardından yabancı askerlerin, bölgede bulunan kişilerden şüphelenerek ateş açtığını ifade eden Hogyani, saldırıda üç sivilin yaşamını yitirdiğini söyledi.
Hogyani, henüz NATO birliklerini hedef alan bombalı saldırıda ölen ya da yaralananların olup olmadığının bilinmediğini kaydetti.
Yabancı askerlerin kimlikleri açıklanmadı. Nangarhar'da daha çok Amerikan askerleri bulunuyor.
Afganistan'daki NATO kuvvetlerinden henüz açıklama yapılmadı.
Saldırıyı üstlenen Taliban örgütü, patlamada 5 ABD askerinin öldüğünü iddia etti.