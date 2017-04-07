ANKARA (AA) - NATO Deniz Muhafızı Harekatı (DMH) kapsamında, sualtı taarruz ve arama timlerinin katılımıyla, sorgulama ve gemiye çıkma görevi yapıldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, DMH kapsamında, NATO Deniz Komutanlığı harekat kontrolündeki TCG Beykoz (F-503) korveti tarafından, dün "M/V JOY K" isimli ticaret gemisine yönelik Ege Denizi'nde sorgulama ve gemiye çıkma görevi icra edildi.

Sualtı taarruz ve arama timlerinin de katıldığı faaliyet, NATO Deniz Muhafızı Harekatı'nda gerçekleştirilen ilk sorgulama ve gemiye çıkma görevi olma özelliği taşıyor.